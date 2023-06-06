反對北約設東京辦事處　中國：北約要頭腦清醒

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馬克宏上週在一場會議中說，北約不應擴大到北大西洋之外地區，還說「如果我們推動擴張北約影響力和地理範圍，我們將鑄下大錯」。
在今天中國外交部舉行的例行記者會上，發言人汪文斌針對這一議題做了相關回應。
汪文斌聲稱，中方注意到關報導，北約多次公開表示，北約作為區域性聯盟的定位沒有變化，不尋求地理突破，亞洲不是北大西洋地理範疇，也不需要建立所謂「亞太版北約」。但是北約卻執著東進亞太、干預地區事務、挑動陣營對抗，「這到底意欲何為」。
汪文斌又稱，北約的相關動向已引起國際社會，特別是亞洲國家的高度警惕。
他稱，「大部分地區國家在這個問題上的態度十分明確，反對在地區拼湊各種軍事集團，不歡迎北約把觸角伸向亞洲，不接受把陣營對抗複製到亞洲，不允許任何冷戰熱戰在亞洲重演」。
汪文斌表示，北約在這個問題上應該保持「頭腦清醒」，日本也應做出符合地區穩定和發展利益的正確判斷，不要做破壞地區國家間相互信任，損害地區和平穩定的事。
據金融時報報導，北約推動明年在東京設立一個小據點之際，美國和日本正敦促歐洲對亞洲安全議題介入更深，尤其是當各界對中國未來可能對台灣動武的憂慮日益加深。
但是，北約這項決定恰好呼應北京指責美國正極力於印太地區建立所謂反中聯盟的說法，中國將這個聯盟比擬成「亞洲的北約」。（編輯：邱國強）1120606