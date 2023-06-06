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婚宴菜色試吃到飽只要99元！海寶軒高雄會館拋超狂優惠搶婚宴市場

▲「海寶軒高雄會館」破天荒推出「婚宴菜色試吃到飽只要99元」。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.06）
▲「海寶軒高雄會館」破天荒推出「婚宴菜色試吃到飽只要99元」。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.06）

記者陳美嘉／高雄報導

已有19年歷史的「海寶軒高雄會館」為高雄市政府的BOT案，是高雄老牌且極具指標性的專業宴會餐廳。隨著疫情解封，已於去年7月15日以全新樣態重新出發。這次則針對婚宴市場拋出超狂活動，打破業界常規破天荒推出「婚宴菜色試吃到飽只要99元」。

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▲「婚宴菜色試吃到飽只要99元」需事先報名，額滿為止。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.06）
▲「婚宴菜色試吃到飽只要99元」需事先報名，額滿為止。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.06）
海寶軒總經理葉日富指出，後疫情時代，一般新人們對婚宴的舉辦，態度漸趨保守，由其疫情後萬物皆漲，通常場地不錯的婚宴會館或飯店，其動輒1萬8或2萬的高單價婚宴桌菜，很容易讓新人們擔心婚宴辦的越盛大，反而更容易入不敷出。有鑑於此， 海寶軒高雄會館特別推出「假日11888、平日9999起」的婚宴專案，菜色更是包含了所有傳統緍宴的高檔食材，如龍蝦、魚翅、鮑魚、龍虎斑...等。

▲「海寶軒高雄會館」擁有挑高舒適華麗的宴會場地，單一宴會場地最高可容納110桌。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.06）
▲「海寶軒高雄會館」擁有挑高舒適華麗的宴會場地，單一宴會場地最高可容納110桌。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.06）
不只婚宴桌菜價格親民，還推出「婚宴菜色試吃到飽只要99元」的超狂活動。葉日富表示，有鑑於絶大部份的新人們在決定婚宴場地時，若要試菜常會需自付一定程度的金額、或是需簽約後才能試菜等困擾。為了減輕新人們的負擔，也讓長輩、親友們能先確認口味，特別規劃這次活動。

自即日起凡任何於未來有結婚規劃的水水跟帥帥們，皆可親至訂席中心、或上海寶軒高雄會館的臉書粉絲專頁，即可實名報名參加「婚宴菜色試吃到飽只要99元」活動，名額有限，額滿為止。總經理葉日富掛保證說，大家當天吃到的，就是婚宴當天上桌的，只收象徵性99元！讓新人們在決定場地之前，也能確定其菜色是否符合自己的預算及喜好。

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