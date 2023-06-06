美、加軍艦遭共艦近距離挑釁 外交部：中方行徑危險無助區域安全
美國驅逐艦及加拿大護衛艦3日航經台灣海峽期間，遭共艦近距離挑釁，一艘中國軍艦一度與美軍飛彈驅逐艦鍾雲號相距不到150碼（約137公尺）。外交部今（6）日表示，該行徑危險且挑釁，任何升高緊張及危險的舉措都無助區域安全。
記者邱新博／台北報導
加拿大「環球新聞」（Global News）報導。當時中共海軍船艦以相當快的速度，切入鍾雲號（USS Chung-Hoon）船頭前方位置。蒙特婁號指揮官、海軍上校蒙特弗（Paul Mountford）稱中方這個動作「不專業」。而國防部隨後也發出聲明表示，相關情勢全程掌握，並檢派適切海空兵力監控，確保臺海安全穩定無虞。
外交部發言人劉永健今在外交部例行記者會上表示，中國國防部長李尚福在香格里拉對話大談和平，但在對話舉辦的同時，中方軍艦卻在美加軍艦航行台灣海峽時近距離橫切美國軍艦前方，行徑危險且極具挑釁。
外交部重申，台海是國際水域，我國向來尊重外國船艦在台海從事任何符合國際法的行動，包括美、加軍艦進行的自由航行則原則。
外交部強調，維護台海及區域和平穩定發展，是全球自由民主國家共同的責任，任何升高緊張及危險的舉措都無助區域安全。