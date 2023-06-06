午後雷陣雨還沒炸完！颱風將接力生成 未來一週「雨越下越狂」
中央氣象局表示，未來幾天台灣各地的天氣會「越來越不穩定」，除了惱人的午後雷陣雨持續發生，今（6）日晚上至明（7）日清晨，第3號颱風「谷超」也將形成，下週還有位於南海的季風低壓接近，不過值得注意的是，「谷超」颱風若生成，強度頂多是「輕颱」，路徑主要是「遠離台灣向北轉」，因此對台灣天氣影響不大，後續還需繼續觀察。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員葉致均表示，近期午後對流發展旺盛，台灣各地山區、近山區的降雨較明顯，且雨勢仍有延續到晚上的機率，氣象局也持續更新「大雨特報」範圍，這種「早上暖熱、午後變天」的型態預計未來一週都還會持續，民眾外出務必帶雨傘。
至於颱風的情況，葉致均提及，目前「熱帶性低氣壓」仍在菲律賓東方外海發展，預計今晚至明晨就會成為颱風「谷超」，不過民眾暫時不用太擔心它的影響，受到海溫偏低的影響，颱風強度無法有利發展，且「太平洋高壓」預計本週會減弱往東移，因此颱風會在離較遠台灣的位置北轉，並持續朝東北方移動。只需要擔心週五至下週日（6月9日至6月11日），颱風最靠近台灣時所帶來的「長浪」影響。
明日天氣部分，葉致均說明，全台各地低溫約落在攝氏25至26度，高溫則是攝氏31至34度，台南、高雄和花蓮要注意攝氏36度以上的氣溫。下週台灣主要受到「南海季風低壓」接近影響，預期中南部和東南部的降雨將多，且整天都會有稍微明顯的雨勢，民眾請多加留意最新資訊。