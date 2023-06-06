樂天旅遊訂房史上最優惠！業績漲3倍 日本西新宿旅館每晚3千有找
隨著邁入暑假，也是旅遊旺季，隸屬於樂天集團、獲全球17億會員信賴的日本線上訂房平台「樂天旅遊Rakuten Travel」，今（６）日正式宣布啟動日本線上訂房服務的快閃優惠活動。擁有高達9000家以上的豐富房源，從星級飯店、商務旅館、渡假村、豪華露營到日式旅館等，祭出首波SUPER SALE優惠，即日起至6月20日，線上預訂最低可有4折方案，業者表示，6月4日已開放預訂，單日預訂量相較之前未做活動時，已飆漲2至3倍。另外，雄獅旅遊也針對暑期，精選「暑假五大親子旅遊行程」，6月17日至8月31日訂購享優惠。
記者葉盛耀/綜合報導
根據台灣觀光局統計，過去十年每逢夏季是國人出國度假的高峰，平均超過60萬人次。其中，日本又以第一名之姿榮登台灣人出國首選。樂天旅遊台灣行銷經理Jon 表示，「根據觀察，樂天旅遊有將近52% 的會員習慣在平日完成住宿預定，快速簡易也是樂天旅遊訂房網站的優勢之一，另外，樂天點數優惠也能共享於樂天集團其他平台，而樂天旅遊會員申請流程直觀簡易，填入信箱及密碼即可開始訂房服務。」
針對今年首波夏季旅客，樂天旅遊推出SUPER SALE，最低可下殺到4折。即日起至 2023年6月20日的23:59（日本標準時間），於樂天旅遊預訂住宿最低可享5折，搭配額外樂天旅遊加碼則有8折優惠，相當於4折優惠方案，號稱是史上最優惠的一次折扣。
使用SUPER SALE可預訂2023年12月31 日23:59前完成入住的旅館飯店。行銷經理Jon表示：「6月4日已開放預訂，這幾天的單日預訂量相較之前未做活動時，已飆漲2~3倍。」Jon也提醒，房間數都有限量，等於是先搶先贏，如果已有偏愛入住的地區或是旅館、飯店，記得提早預訂。
記者實測，以國人最常選擇入住的東京新宿地區來說，下訂7月非假日的連鎖旅館，搜尋到附洗衣機、適合親子旅遊入住的「西新宿東急Stay」，離地鐵西新宿五丁目站徒步約2分鐘，雙人入住每晚僅台幣2872元（含稅）；也有離新宿站步行8分鐘的商務型旅館「新宿華盛頓飯店本館」，每晚雙人入住也只要台幣3856元(含稅)，且皆是可在期限內免費取消。
另外，雄獅旅遊今（６）日公布暑期促銷，精選「暑假五大親子旅遊行程」，6月17日至8月31日訂購享優惠，主打新加坡、韓國、日本、義大利等，包含暢遊主題樂園、話題景點、深度探索人文歷史與文化，指定商品最高還現折萬元。其中韓國團最優惠，「首爾愛寶樂園明洞5日遊」每人僅2萬1499元起，還贈韓國網卡；「親子暑假九州5日遊」則是每人3萬8900元起，兒童還有機會享最高折1萬元的優惠。