今年第3號颱風「谷超」生成！最新路徑影響出爐 週末最靠近台灣
今年第3號颱風「谷超」（Guchol，密克羅尼西亞命名，原意為薑黃）已被日本氣象廳證實在今（6）日晚間生成，中央氣象局預估稍晚會跟進，預報員葉致均說明，民眾暫時不用太擔心它的影響，受到海溫偏低的影響，颱風強度無法有利發展，且「太平洋高壓」預計本週會減弱往東移，因此颱風會在離較遠台灣的位置北轉，並持續朝東北方移動。只需要擔心週五至下週日（6月9日至6月11日），颱風最靠近台灣時所帶來的「長浪」影響。
記者張志浩/綜合報導
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」表示，週五（6月9日）開始，隨著北方的槽線系統南下，太平洋高壓勢力會大幅減弱、並往東邊退縮，此時準谷超會開始向北轉向，目前路徑雖有不確定性，但各國模式預測北轉的機率很高，且位置距離台灣也較遙遠，與前陣子的「瑪娃颱風」有明顯差異。
此外，目前在南海地區，還有一個「季風低壓」正在發展，不過目前受到副熱帶高壓的壓制，發育得非常緩慢，能伸展的空間很有限，究竟是否又發展為另一個颱風，關鍵還是在於太平洋高壓減弱後，它是否能趁勢崛起，下週準谷超逐漸北上後，大家就要密切注意「南海熱帶系統」發展狀況，「台灣颱風論壇｜天氣特急 」預估，低壓帶中會有其他系統取代。