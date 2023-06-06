中捷事故將滿月　盧秀燕道歉：都是我不對、被嘲笑沒關係

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中捷日前召開臨時董事會，由市府地政局長吳存金擔任代理董事長，引起各界議論。民進黨籍市議員張芬郁、陳淑華、蕭隆澤、陳俞融、陳雅惠、謝佳宜等人今（6）日在議會總質詢時，質疑吳存金缺乏軌道經驗、並非運輸長才，盧秀燕列舉多位中央政務官，指他們亦非專業人士，引起議員們不滿，批評盧秀燕不懂自我檢討。
盧秀燕隨後說明，表示因應職員薪水發放，吳存金只是過渡職務，未來會有適當的人來接任，目前正在接洽。對於外界批評事故發生後，中捷公司安排人員隨車、隨時打開控制面板，讓「無人駕駛」變成充滿矛盾的「有人看管」，盧秀燕說「被嘲笑沒有關係，為了增加市民信心、為了安全，我們寧可這樣做」。
盧秀燕說，運安會報告得到年底才出來，未來強化捷運全線及車輛安全偵測系統更是茲事體大，但現在中捷載客量已回復到原本的9成，代表乘客有將短期改革看在眼裡，她很感謝乘客對中捷的信任。吳存金補充說，不管有無過失，中捷運乘客死亡最高理賠500萬，會從投保的保險金支付。
議員批評她在事故後說「吊臂掉下來砸到車廂」，根本不是事實。盧秀燕說，事發當下她趕到現場，就當時所見發言，「我也不是神」，隨後趕到醫院慰問傷者，到下午2、3點才知道真正的肇事原因。
盧秀燕說，任何一個民眾傷亡都是市府的責任，她第一時間趕到現場，代表市府向傷亡者和家屬致歉、進行善後工作，至今仍相當自責。她說，不管是哪個領域的民眾，只要受到不當對待或是有危險、傷亡，「我都有責任，都是我不對」。