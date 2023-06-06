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中捷事故將滿月　盧秀燕道歉：都是我不對、被嘲笑沒關係

▲多位民進黨市議員拿標語牌站在盧秀燕備詢席前，要求她針對中捷事故公開道歉。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.06）
▲多位民進黨市議員拿標語牌站在盧秀燕備詢席前，要求她針對中捷事故公開道歉。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.06）

記者顏幸如／台中報導

中捷1死10傷事故即將滿月，民進黨市議員批評台中市長盧秀燕，一開始搞不清楚事故原因，事後又派沒相關專業的地政局長吳存金、接任討拍辭職的前董事長，連演習都比北高慢半拍。盧秀燕答詢時說了十幾次「我道歉」，表示事發至今她仍相當自責，民眾批評的因應措施都是為了增加市民信心，「被嘲笑也沒有關係」。

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台中捷運綠線5月10日發生列車撞上興富發建案掉落的吊臂，釀成1死10傷故事，後續又有民眾就醫，近日統計更正為1死14傷。

中捷日前召開臨時董事會，由市府地政局長吳存金擔任代理董事長，引起各界議論。民進黨籍市議員張芬郁、陳淑華、蕭隆澤、陳俞融、陳雅惠、謝佳宜等人今（6）日在議會總質詢時，質疑吳存金缺乏軌道經驗、並非運輸長才，盧秀燕列舉多位中央政務官，指他們亦非專業人士，引起議員們不滿，批評盧秀燕不懂自我檢討。

▲多位民進黨市議員批評擔任中捷代理董事長的地政局長吳存金，缺乏交通運輸專業。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.06）
▲多位民進黨市議員批評擔任中捷代理董事長的地政局長吳存金，缺乏交通運輸專業。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.06）
盧秀燕隨後說明，表示因應職員薪水發放，吳存金只是過渡職務，未來會有適當的人來接任，目前正在接洽。對於外界批評事故發生後，中捷公司安排人員隨車、隨時打開控制面板，讓「無人駕駛」變成充滿矛盾的「有人看管」，盧秀燕說「被嘲笑沒有關係，為了增加市民信心、為了安全，我們寧可這樣做」。

盧秀燕說，運安會報告得到年底才出來，未來強化捷運全線及車輛安全偵測系統更是茲事體大，但現在中捷載客量已回復到原本的9成，代表乘客有將短期改革看在眼裡，她很感謝乘客對中捷的信任。吳存金補充說，不管有無過失，中捷運乘客死亡最高理賠500萬，會從投保的保險金支付。

▲盧秀燕表示中捷現在的因應措施都是為了增加市民信心，被嘲笑沒關係。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.06）
▲盧秀燕表示中捷現在的因應措施都是為了增加市民信心，被嘲笑沒關係。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.06）
議員批評她在事故後說「吊臂掉下來砸到車廂」，根本不是事實。盧秀燕說，事發當下她趕到現場，就當時所見發言，「我也不是神」，隨後趕到醫院慰問傷者，到下午2、3點才知道真正的肇事原因。

盧秀燕說，任何一個民眾傷亡都是市府的責任，她第一時間趕到現場，代表市府向傷亡者和家屬致歉、進行善後工作，至今仍相當自責。她說，不管是哪個領域的民眾，只要受到不當對待或是有危險、傷亡，「我都有責任，都是我不對」。

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