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台積電憂綠電發展慢、盼政府審視！ 經部：2大面向推動

▲台積電董事長劉德音今（6）日表示，台灣綠電發展不夠快，將影響競爭力，盼政府重新檢視綠電發展政策，經濟部稍早發布新聞稿回應。（圖／記者許家禎攝）
▲台積電董事長劉德音今（6）日表示，台灣綠電發展不夠快，將影響競爭力，盼政府重新檢視綠電發展政策，經濟部稍早發布新聞稿回應。（圖／記者許家禎攝）

記者鄭妤安／台北報導

台積電董事長劉德音今（6）日表示，台灣綠電發展不夠快，將影響競爭力，盼政府重新檢視綠電發展政策，經濟部稍早回應說明，將持續朝簡化再生能源設置程序、完善法制環境等2大面向來推動辦理。

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台積電今日於召開股東常會，劉德音於會中表示，台積電使用綠電非常少，主要是因為台灣綠電發展不夠快，並指出，綠電發展慢會影響台灣的競爭力，台積電會努力幫助政府加速推動綠電發展。

對此，經濟部發布新聞稿回應，政府持續朝簡化再生能源設置程序、完善法制環境等2大面向來推動辦理。在簡化再生能源設置行政程序作業上，如太陽光電方面，透過經濟部召開跨部會「行政程序聯合審查」機制，並與6縣市地方政府成立工作小組，縮短審理所需時間，加速案場推動。

而於離岸風電方面，經濟部主動召集跨部會風電場址聯合審查會議，明確設置空間可行性，並於電業執照核發程序，透過預審機制、其他機關平行審查機制等加速辦理。

經濟部提到，我國再生能源裝置容量至今年4月已達15GW，為2016年裝置量4.75GW的3.2倍，發電占比也由2016年4.82%，提高至2023年至4月累計8.95%；今年4月太陽光電累計併網量已達10.48GW，較2016年增加742%；離岸風電在2016年設尚無併網，但到今年4月累計併網量已達1GW；而從再生能源發電量來看，也從2016年127億度成長到2022年238億度，增加超過8成供給量。

另外，為完善法制環境，鼓勵多元再生能源發展，經濟部已提出修正「再生能源發展條例部分條文」，並於5月完成立法院三讀程序，內容朝增訂「地熱專章」簡化行政程序加速推動；規範新建、增建或改建之建築物應設置一定裝置容量以上之太陽光電發電設備，使其設置兼具屋頂隔熱；鼓勵利用既有水利設施及旁通水路進行引水發電，並納入水力用水以外水利建造物得附屬結合發電規劃，增進場址多元利用，為我國未來再生能源多元發展建立友善環境。

最後，經濟部表示，國內加入RE100聯盟的企業，包括台積電在內，已經有25家廠商，整體產值已達 2 兆元以上，為維持台灣的產業關鍵地位，經濟部將持續滾動規劃修正，繼續發展充足的綠電，以厚植業者競爭力，並達成我國能源、產業與環境永續的能源轉型願景。

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