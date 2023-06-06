今日廣場》黃明俊／做不到實體人行道，總要把關標線人行道品質

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在台北市，標線型人行道被視為過渡型，最終要以實體為主。但台北市的實體進度超後，標線人行道宛如闖關遊戲，險象環生，不論交工處十幾年來多次將標線型人行道排出優先升級為「實體人行道」的清單，光是109年至112年，工務局就建議94條可優先改為實體，截至112年6月進度是0！直到近日北市政總質詢時，市長蔣萬安也認同走在台北市人行道像是在過障礙賽，他的妻子也抱怨台北市的人行道難走，「因此會盡快改善」，如此行政怠惰，非要到親身「苦民所苦」、太座下令才勉為承諾今年度至少完成5條實體人行道。
即使只是過渡型人行道，以台北市這種龜步行政，這1987條標線型人行道卻是首善之都的民眾、旅人、國際客來往的重要走道，在實體人行道無法落實前，顧好標線型人行道的品質、保障用路人行走的暢通，不該是最基本的要求嗎？但大家走在這些人行道上，不是走到一半被電箱跟機車格卡住，就是要繞過電桿或堆積物，更糟糕的是，標線輕則斑駁模糊，重則出現凹洞破損、路面高低差，走在人行道上要忙著閃躲障礙物，還要避免踉蹌跌跤，說是「行人地獄」的幫凶一點都不為過。據議員質詢得知，要協助地方政府改善行人地獄的前瞻建設經費，台北市工務局卻是連申請都意興闌珊，台北市成立行人安全友善環境計畫專案小組跟行人路權大執法，我們姑且當市長終於醒了，對市民總是好事一樁，但也要告訴蔣萬安市長，要雷厲風行對用路人大執法之前，先改善這些人行道的嚴重缺失，逼使人車爭道、迫使人車不得不違法吧！
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