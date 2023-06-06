新光金經營權之爭！金管會在意這部分 股價若異常會追蹤依法辦理
新光金控經營權之爭持續延燒，即便新光兩兄弟前新光金董事長吳東進與弟弟、也是台新金控董事長吳東亮同台營造家族團結、和解氣氛，但市場預期以大股東洪文棟之子、現任董事洪士琪為首的改革派贏面機會大，而新光金股價5日也爆量飆高，單日漲幅近7%，引外界擔憂恐有炒作之虞？金管會今（6）日表示，公司經營團隊的產生有市場運作機制，金管會重視的是過程中必須確保公司利益為前提，在此前提下，金管會對相關結果予以尊重。至於股價部分，證交所已經有針對異常交易建立監視制度，只要股票有異常情事，證交所均會追蹤並依照相關規定辦理。
記者顏真真／台北報導
新光金6月9日股東會將改選12席一般董事、3席獨立董事，公司派、改革派也展開委託書徵求大戰，據悉目前改革派取得20萬位股東、38％的委託書，加計原本持股的7%，等於拿下45%，而公司派只取得1.5萬位股東、3.8％的委託書，若加上原本持股14％，也僅近18％，也就是說，改革派只要再拿下10％的外資，即拿下2/3股權。
也因為公司派選情告急，吳東進改打「親情牌」，甚至傳再找台新軍師「吳統雄」能促成「進亮會」，希望雙方坐下來和談。不過，改革派代表、新光金董事洪士琪已對外表示不會跟他們協商，一定會堅持走到6月9日。
雖然洪士琪堅持不協商，但吳東進與吳東亮兩兄弟5日在吳東亮獲頒台北醫學大學名譽大學之際，兩人同台上演家族團結及營造和解氣氛，雙方也都提及彼此，甚至晚宴上兩人也只隔著貴賓而坐，只是6月9日新光金改選到底會不會變天，外界也拭目以待。
不過，在還沒改選前，新光金股價已出現爆量飆漲，也被質疑是否有藉機炒作之嫌？金管會證期局副局長高晶萍今日表示，證交所都已針對異常交易建立監視制度，只要股票有異常情事，證交所均會追蹤並依照相關規定辦理。
至於新光金的經營權之爭，銀行局副局長童政彰今日也強調，公司經營團隊的產生有相關市場運作機制及相關規範，主管機關重視的應是過程中必須確保以公司利益為前提，特別是金融機構，必須針對存款人、保戶及投資人權益優先考量，確保公司財務業務穩健經營及金融市場穩定，在此前提下，金管會對於相關結果的產生，都會予以尊重。