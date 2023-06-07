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亮出身分證！姓名對中「瑪格麗特」任1字　美墨餐廳雪沙半價優惠

▲Chili’s美墨餐廳推出新菜，4大經典菜色美式漢堡、墨式料理、法士達、瑪格麗特升級。6月7日至6月20日，加碼姓名對中「瑪、格、麗、特」任1字，可享經典瑪格麗特雪沙半價優惠。（圖／Chili’s提供）
▲Chili’s美墨餐廳推出新菜，4大經典菜色美式漢堡、墨式料理、法士達、瑪格麗特升級。6月7日至6月20日，加碼姓名對中「瑪、格、麗、特」任1字，可享經典瑪格麗特雪沙半價優惠。（圖／Chili’s提供）

記者蕭涵云/綜合報導

身分證吃美食優惠超好用！Chili’s美墨餐廳推出新菜，打造4大經典菜色「美式漢堡、墨式料理、法士達、瑪格麗特」升級版菜單。迎接盛夏，今（7）日起至6月20日，加碼推出消暑優惠，姓名對中「瑪、格、麗、特」任1字，可享經典瑪格麗特「雪沙半價」優惠。

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主打美式德州與墨西哥料理的Chili’s美墨餐廳打造年度新菜，夾入重磅牛肉、墨西哥辣椒起司醬及酥脆玉米條的「墨西哥辣椒起司醬漢堡」，擁有豐富肉汁；外酥內嫩的「大嘴秘製脆雞堡」淋上Chili’s獨家特調醬汁搭配爽脆生菜，酸甜夠味。

▲Chili’s美墨餐廳推出新菜，4大經典菜色美式漢堡、墨式料理、法士達、瑪格麗特升級。6月7日至6月20日，加碼姓名對中「瑪、格、麗、特」任1字，可享經典瑪格麗特雪沙半價優惠。（圖／Chili’s提供）
▲墨西哥辣椒起司醬漢堡395元。（圖／Chili’s提供）
限定版「什錦海鮮法士達」，這次升級吃得到脆彈香烤大蝦、軟Q鮮甜中卷、肥美鮮烤鮭魚3種澎湃海鮮，搭配墨西哥薄餅。開胃菜則有「墨西哥辣椒菠菜起司醬」玉米脆片、及清爽鮮辣的「聖塔菲酪梨沙拉」。

▲「什錦海鮮法士達」950元。（圖／Chili’s提供）
▲什錦海鮮法士達950元。（圖／Chili’s提供）
迎接夏天，Chili’s運用雞尾酒之后的瑪格麗特為靈感，打造獨特的「瑪格麗特雪沙」，金級龍舌蘭搭配橙酒及些許Chili’s特製酸甜汁，濃郁爽口，還可加碼調製成多種水果風味。

▲由上至下：極度冰封瑪格麗特320元、冰雪桃紅瑪格麗特360元、瑪格麗特雪沙250元。（圖／Chili’s提供）
▲由上至下：極度冰封瑪格麗特320元、冰雪桃紅瑪格麗特360元、瑪格麗特雪沙250元。（圖／Chili’s提供）
6月7日至6月20日，加碼推出消暑優惠，姓名對中「瑪、格、麗、特」任1字，可享經典瑪格麗特「雪沙半價」優惠。提醒大家，優惠僅供內用，不可與其他折扣併用；每桌需出示一張符合資格的身分證，當桌每人限兌換一杯；可補差額加購升級成極度冰封瑪格麗特或冰雪桃紅瑪格麗特。

▲仲夏戀習曲，大杯130元。（圖／大苑子提供）
▲仲夏戀習曲，大杯130元。（圖／大苑子提供）
另外，大苑子的愛文芒果系列，再回歸視覺系「仲夏戀習曲」，芒果加火龍果的漸層冰沙色彩，還吃得到新鮮芒果果肉；還有100％新鮮現打彰化草生栽培的火龍果製成「百變火龍冰沙」，則是融合輕甜百香與蘆薈。每週五六日還在大苑子台北市府夢想店，獨家開賣與「仲夏戀習曲」同款的仲夏霜淇淋及百變小火龍霜淇淋。

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▲左起：仲夏霜淇淋110元/1支，購買任一品項加購價79元；百變小火龍霜淇淋110元/1支，購買任一品項加購價79元。（圖／大苑子提供）
▲左起：仲夏霜淇淋110元/1支，購買任一品項加購價79元；百變小火龍霜淇淋110元/1支，購買任一品項加購價79元。（圖／大苑子提供）

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