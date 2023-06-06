性騷案連環爆！專家提3招自救　籲「積極同意」以免成為加害人

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針對近期政壇性騷擾案連環爆，讓人好奇是否政治圈更容易發生職場性騷擾事件？王淑芬說，職場性騷擾的發生與事件遭隱匿，有2個關鍵因素，權勢關係與相關防治制度的不健全。政治圈確實在權力議題、權勢關係更明顯，主因是有比較多位高權重者，而階級、權勢越明顯的場域，就越容易發生性騷擾、性侵害等性暴力事件。
戴靖芸也說，性騷擾背後的概念就是權力關係不對等，位高權重者覺得「只是摸了一下而已」，背後隱藏意涵就是「因為權勢比你高，所以能對你的身體做任何事。」
王淑芬表示，性騷擾事件並非只存在某政黨或政治圈，而是整體社會、任何公司都有可能發生，只是政治圈權力關係議題更明顯，但她認為「最糟的狀況就是最好的狀況」、危機就是轉機，各政黨、各界可以趁此機會檢視主管態度、申訴流程是否友善，經過這次與以改革或調整。
專家教3招自救
據勞動部2017至2021年「工作場所就業平等調查」指出，遭受職場性騷擾的當事人，有7至8成選擇不申訴，原因包括「擔心別人閒言閒語」（15.5%）、 「擔心失去工作」（13.5）、「擔心遭受二度傷害」（7.0%）、「不知申訴管道」（5.1%）、「擔心調離原工作」等占了超過4成。
在勵馨基金會2021進行的性別暴力問卷調查中，在職場性騷擾有25%曾提出申訴，而申訴過程中，最大的困難是證據不足佔50%，其次是申訴單位反應消極佔37.87%。
王淑芬教導3招被性騷擾後的自救方式，透過一些技巧，留下訊息做為證據，以維護自身權益，第1，事後跟對方詢問對質，留下一些紀錄；第2，事件發生當下，馬上留下一些訊息求救，可以有一些間接證據，代表性騷擾事件有發生；第3，通訊的性騷擾比較好留存，趕快把對話擷取下來，不要一氣之下就封鎖對方或刪掉對話紀錄，不利於提出證據。
職場性騷擾如何界定？如何避免成為加害人？
很多人擔憂不知道該如何拿捏分寸、身體界線，以避免越線、被指控性騷擾或跟蹤騷擾。
依據《性別工作平等法》第12條所稱性騷擾，指下列2款情形之一：
1、受僱者於執行職務時，任何人以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現。
2、雇主對受僱者或求職者為明示或暗示之性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，作為勞務契約成立、存續、變更或分發、配置、報酬、考績、陞遷、降調、獎懲等之交換條件。
王淑芬說，一般做教育訓練的時候，其實都會提醒性騷擾界線，像有些人曾反映，在辦公室看色情網站，沒有妨礙到別人，就不算，但辦公室為公開場域，若其他同事經過看到，可能引發別人不適、感受到敵意環境，就算是性騷擾。
王淑芬表示，因為《性工法》講的就是敵意環境，若同事覺得，這個人沒事就喜歡上色情網站，讓人不舒服，那就是一個敵意環境，黃色笑話的概念也是一樣，不要以為沒有針對特定對象講，就沒問題，只要在工作場域就是會聽得到，就是會有人感受不舒服，這些都算是性騷擾。
王淑芬指出，很多性騷擾案件的行為人，會自己想像彼此間有情慾流動、誤認對方對自己有意思，而產生誤會，或甚至無法理解他人感受、聽不懂對方的拒絕，而有性別意識上的落差。大眾應該理解每個人的身體界線不同，有些人覺得搭肩還好、摸手才有問題，每個行為動作要看關係的程度、情境而定，尤其對於不熟悉、不認識的人，更要謹言慎行，確認對方的感受，若無法確認，乾脆就不要做身體接觸、言語調侃。
戴靖芸說，除了性騷擾外，大眾也要注意「過度追求」的行為，若對方已經明確拒絕，仍不斷傳送簡訊、站崗等，都會構成「跟蹤騷擾」，呼籲大眾對於拒絕更敏感，不該再繼續追求。
對於身體界線該如何拿捏？戴靖芸說，可以參考性交積極同意權的精神，「only yes means yes」，性行為主動方有責任確認對方完全清醒與取得同意，同理，若要進行觸摸行為前，也要事先詢問，而非理所當然認為對方可以給碰，全民都要有意識「不要亂碰觸他人」，就連長輩喜歡捏小孩的臉也是，最根本就是從小落實性別平等教育、情感教育。
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