鋼鐵集團助科大達陣！高苑科大免廢校將重新再起振翅高飛

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高苑科技大學與台灣鋼鐵集團記者會，是由高苑科技大學公益董事會董事長葉怡君與台鋼集團董事林輝政共同主持，葉怡君表示，高苑科技大學於110年底經歷董事會異動，111年3月被列入專輔學校，於今(112)年2月組成公益董事會，此期間經歷各種風風雨雨，在獲得台灣鋼鐵集團奧援後，終於完成解除專案輔導學校最重要的三項指標，包括財務改善、教學品質保證、教職員工權益保障，順利解除專案輔導學校之列。
葉怡君說，在尋找捐資者的過程中，台灣鋼鐵集團一直是最希望可以爭取的對象，雖然在爭取過程中，因為業界和學界的極大差異性，遭遇了許多困難，然而能突破萬難，完成企業捐資高苑科技大學，則與台灣鋼鐵集團的理念息息相關。
即將成為高苑科大董事長，同時也是台鋼集團重要成員的林輝政，過去曾擔任台灣大學工程科學及海洋工程學系教授及主任、國立澎湖科技大學校長等職務，他表示，教育不能只看到菁英，社會上還是有很多學生需要協助，我們要為孩子裝上翅膀，讓他們可以像老鷹一樣振翅高飛，未來將會推動「繁鷹計畫」－繁 (幫助及成就)鷹(每位需要幫助的學生)，不光是在學業上、技能上，甚至在就學、實習與就業上都會全力支持。
林輝政指出，台灣鋼鐵集團會長謝裕民認為，教育不是賺錢的事業，要賺錢就不要投資教育事業，而企業經營除了追求獲利外，尚有企業社會責任，也就是所謂的ESG，希望可以透過高苑科大，讓教育跟企業成為夥伴關係，達到人才永續的目標。
台鋼集團和高苑科大均表示，台灣鋼鐵集團的四大領域產業與高苑科大大多數的科系都可相互對接，學校一方面將進行革新與瘦身，轉型為精緻型的科技大學，另一方面，台鋼集團將導入旗下所有相關企業的資源與學校各科系結合，透過「團體戰」及「一條龍」的方式，將從就學、實習、就業全面協助高苑科大的學生。
高苑科技大學公益董事會董事長葉怡君說，高苑科技大學的重生歷經許多艱苦與磨難，其中要感謝台灣鋼鐵集團及其團隊，在協調過程中，不論是立法委員許智傑、邱志偉、張其祿、高雄市長陳其邁等都是重要的助力。
另外，也感謝在這一年來教育部相關人員及技職司司長楊玉惠給予指導，尤其是副司長柯今尉時時與公益董事會保持密切聯繫，在繁瑣的行政程序上，給予寶貴的意見，尚有教職同仁和許多社會賢達的幫助，校方都致上最高的謝意。
高苑科技大學能夠浴火重生，成為台灣教育史上在退場條例通過後，第一間解除專案輔導的學校，校方今後將會繼續努力，往培育出南台灣優秀的技職人才的道路前進。
高苑科技大學在台灣鋼鐵集團的支持下，校園中將看到更專業的棒球隊、籃球隊、足球隊，這些都將使沉寂已久的校園活力再現，也讓高苑科大重新裝上翅膀，歡迎每位新生選擇就讀、也歡迎各產業界再次選擇進行產學聯盟，高苑科大即將重新再起，振翅高飛。