雲豹能源受邀夏季投資論壇　AI導入啟動綠能波克夏2.0新格局！

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雲豹能源事業體多點開花備受投資人關注，尤其近期最火熱的AI話題也成為論壇焦點！總經理趙書閔表示，2021年雲豹能源早已嗅到AI發展趨勢，為提升全台最大128MW漁電共生場域的漁獲質量，營運團隊預先投入AI智慧科技，蒐集水質溶氧量、PH值等數值，透過AI大數據演算分析，不僅讓養殖SOP更為精確，還有效提升存活率與產量，另一方面也藉此吸引更多年輕人願意返鄉投入智慧養殖，刺激在地經濟創造多贏。
同時強調，今年企業營收三大成長動能來自太陽光電、儲能、水處理。太陽能部分為全台最大128MW漁電共生案場已全數併網；儲能業務，目前有兩座全台單一最大儲能案場共200MW已開工，預計於今年至明年間完工，工程款總金額超過70億元規模，全案完工後2025年將佔全台併網型儲能市場目標20%。
水處理方面，2021年入主煒盛後，加入儲能、綠電等綠能環境工程，事業發展成績斐然，預計今年至明年陸續完工竹北水資中心第二期工程案、台北市污水下水道工程、桃園國際機場西側汙水處理工程等標案等，合計完工標案決標金額共37億元。同時，日前成功奪下「迪化污水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新」標案，合約自今年7月起，最長履約期限9年，總金額高達36億元。
掌握再生能源與AI大趨勢，雲豹集團下一步計畫將AI導入發電系統以及儲能調節，透過人工智慧數據分析將能有效提升案場管理效益、增加營運量能，未來不排除將AI生成技術移植到案場工程規劃、綠能整合服務或跨界合作等領域，實現「綠能波克夏2.0」進化新格局。