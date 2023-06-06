《驚天營救2》玩真的！雷神克里斯漢斯沃「手臂點火燒8次」
Netflix 2020年人氣動作片《驚天營救》推出續集《驚天營救2》，昨（5）日飾演劇中最強傭兵泰勒雷克的主演克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）與導演山姆哈格雷夫（Sam Hargrave）共同出席於菲律賓馬尼拉舉辦的亞太首映會，克里斯漢斯沃也提到，手臂著火劇情拍了8次，還要自己滅火：「這是我的責任啊，自己的火自己滅。」
記者黃雅琪/綜合報導
克里斯漢斯沃在馬尼拉的記者會時也很興奮地表示：「來到這裡我感到很興奮！非常感謝你們的熱烈歡迎。」他在續集中有一場長達21分鐘7秒的長鏡頭：「在《驚天營救2》中，做過最瘋狂的一件事大概就是讓一台直升機與一台火車一起移動並行。」導演山姆也回憶當時狀況：「我們當下兩人互相對望、激勵著彼此，試著在當下做出10年後仍感到自豪的事情，並希望創造一個令粉絲難忘的回憶。」
片中還有一場精采「監獄劫囚戲」，克里斯必須在近百名囚犯、軍警的混亂打鬥中救出目標，甚至手臂還起火，導演山姆強調這場戲沒用特效：「克里斯穿著防火夾克，我們則一直在他手上點火，他真的很敬業，我沒有看過任何一位好萊塢A咖明星可以這樣拍！」克里斯也透露，這場著火戲拍攝多達8次，下戲還要自己滅火：「這是我的責任啊，自己的火自己滅。」
曾演出漫威系列電影《雷神索爾》的克里斯笑說：「漫威常使用特效，《驚天營救2》則是真槍實彈上陣，我常常在綠幕前拍攝，可能比較像是電動玩具，但這部電影不一樣，我們希望給觀眾一種感覺，好像真的有一堆人在你面前打架。」《驚天營救2》6月16日Netflix全球獨家上線。