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王思佳假包延燒！《女人我最大》爆祭「鑑定師條款」　節目回應了

▲受到王思佳假包風波影響，據傳《女人我最大》祭出鑑定師條款，以避免爭議再次發生，對此，節目單位回應了。（圖／翻攝自王思佳臉書）
▲受到王思佳假包風波影響，據傳《女人我最大》祭出鑑定師條款，以避免爭議再次發生，對此，節目單位回應了。（圖／翻攝自王思佳臉書）

記者詹鎰睿/綜合報導

女星王思佳前陣子深陷「愛馬仕假包」風波，在網路上鬧得沸沸揚揚，就連節目《女人我最大》都遭受波及，由於王思佳擔任《女大》的網路節目「玩美研究室」主持人，據悉，假包風波後，王思佳至今都還沒有錄影。對此，節目單位則證實，王思佳已經向節目告假，希望調整完心情和狀態後才會回歸。

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有消息指出，自從王思佳「假包」風波後，《女人我最大》只要一錄到有關於包包的單元，都會請專業的鑑定師在場，避免爭議再次發生。對此，節目單位向《NOWnews今日新聞》回應：「關於節目《女人我最大》藝人分享之物品，製作單位皆是以信任與尊重藝人為原則！」

▲王思佳把愛馬仕包拿去給非官方店家鑑定，被前愛馬仕前員工打臉。（圖／翻攝自王思佳的王美頻道Beauty Wang YouTube）
▲王思佳在事件爆發後，趕緊拍片強調已經把愛馬仕包送去鑑定，但仍止不住網路評論。（圖／翻攝王思佳YouTube）
至於王思佳主持的網路節目「玩美研究室」後續規劃？節目單位則表示：「思佳已經向玩美研究室節目告假，希望能調整自己的心情和狀態之後再重新出發。節目予以尊重，後續將安排代班主持人來協助節目的進行，我們將持續帶給觀眾更多有關娛樂及時尚的資訊。同時，非常感謝各界對於玩美研究室節目的關心與支持。」

回顧整起事件，王思佳先前因為帶著愛馬仕包包錄製《女人我最大》，結果節目播出後，就遭到許多包包愛好者質疑是「假包」，還一度燒到中國網路論壇，事後，王思佳拍片說明，已送包包去鑑定，也多次在鏡頭前崩潰落淚，直到5日晚間，王思佳卻在直播時針對此事槓上酸民，還被網友發現，過去常拿來當直播背景的名牌包牆消失不見，進而引發討論。

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