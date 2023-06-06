自煮族最愛！最夯廚房神器　把生活變簡單

還在為廚房鍋底燒焦，清潔頑固污漬感到困擾嗎？近期網路熱議的廚房神器—多功能導磁盤，可避免鍋底不慎燒黑或刮傷，有效解決清洗難題，直接杜絕問題產生，擄獲一票家庭煮夫、煮婦們的心。適逢股東紀念品旺季來臨，國喬同樣也看準自煮族需求，送出家庭必備的「康寧VISIONS多功能導磁盤」，讓重視下廚的股東們驚豔不已，大讚實用又有創意。
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這個多功能導磁盤受到自煮族大力推崇的原因主要有四點。第一是不挑爐具，底部高導磁的設計，無論家中任何材質的鍋具都可以加熱，像是陶鍋、玻璃鍋、耐熱玻璃壺，或是小朋友的不鏽鋼便當盒都能使用；第二是均勻受熱，只要將導磁盤放在傳統瓦斯爐架上，不僅可以使鍋身不易搖晃，一秒化身電磁爐，就連小鍋具也能跳脫尺寸的限制輕鬆加熱。第三是本身具有雙重保護的特性，既能避免鍋底燒黑或刮傷，也能避開湯汁不慎溢出保護爐芯，讓瓦斯爐清潔變得更加容易且方便；第四是一箭雙鵰的蓄熱功能，擁有絕佳聚熱效果，即使關火後還能持續保溫，不用擔心飯菜冷掉，保存料理者親手烹調的美味和心意，還能幫助肉品快速解凍，單純放置就能達到解凍效果，乾淨又衛生。
除了上述優點，厚度達5mm的導磁盤，還能當作防燙隔熱墊來使用，簡直是生活最強幫手。而且節省瓦斯的特性，也抓住民眾精打細算的心理，長遠來看更是節省生活開銷的一環，讓民眾在日常使用時，不僅可以保護荷包，也能友善地球，減輕不必要的浪費。