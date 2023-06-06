名家論壇》盧燕俐／該存00713或績優台股基金？

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照理說，00713這類高息型的ETF，累積財富的效果應不如市值型的ETF，但00713擇股除了重視股利率與營運穩定度，還特別加入ROE(股東權益報酬率)的因子，目前前五大持股像是緯創、台塑、台灣大、仁寶與英業達，沾上AI光彩，獲利也就十分犀利。
至於台股基金，今年績效同樣出色。排名前十名者，包括：日盛新台商、日盛台灣永續成長股息、統一全天候、野村高科技……等，績效約落在33％到50％之間，領先00713不少。
不過，這樣的比較並不公平，畢竟投資人想存股，要看的不是短線或單一年度的績效，而是長期成績單。所以，我更鼓勵大家存的是長期好基金，尤其是各家投信的代表作。
目前定期定額金額前十大的台股基金，多數也是長期績優基金，包括：統一奔騰、安聯台灣科技、統一黑馬、統一大滿貫、安聯台灣智慧、國泰中小成長……等等。
以統一奔騰為例，1998年8月成立，今年來績效28.12％，5年與10年的年化報酬率，分別高達18.41％與16.70％；而安聯台灣科技，2001年4月成立，今年績效29.90％，5年與10年的年化報酬率，也有21.84％與21.11％。
相較下，國泰中小成長，成立於2001年1月，今年來獲利28.35％，5年與10年的年化報酬率，各為14.14％與13.03％。這說明了，一如我曾多次強調，只要懂得選好基金，打敗大盤，創造超額利潤並不難。
只是，到底要如何在00713或績優台股基金之間作選擇？我的建議是，如果對選基金真的沒把握，那麼，就安心定期定額存00713吧，至少成立快6年的成果，也歷經了兩次台股空頭，證明這是一檔值得長期持有的ETF。
假設會選基金，也對投信公司選股的能力有信心，就持續緊抱這些績優好基金，相信這波AI產業大爆發，台灣身為重要供應鏈，台股基金的超額利潤，值得期待！
當然，若預算多，需要現金流，也很喜歡00713的穩定配息，被動型的00713搭配主動型的台股基金，也是不錯的組合！就不必在00713或台股基金之間做痛苦的抉擇。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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