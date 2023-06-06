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瞿友寧捲《刻在》抄襲案「獲判不起訴」　無奈：我做人大家都清楚

▲瞿友寧捲入《刻在你心底的名字》抄襲案，今日獲判不起訴，他無奈回應：「我做人大家都清楚。」（圖／翻攝自瞿友寧臉書）
▲瞿友寧捲入《刻在你心底的名字》抄襲案，今日獲判不起訴，他無奈回應：「我做人大家都清楚。」（圖／翻攝自瞿友寧臉書）

記者黃雅琪/綜合報導

台灣知名導演及編劇瞿友寧，今（6）日出席戲劇《地獄里長》記者會，對於電影《刻在你心底的名字》被告發劇本涉嫌抄襲一事，因罪嫌不足今日獲判不起訴，他無奈回應：「我做人處事的風格大家都清楚。」

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▲瞿友寧近日推出執導新戲《地獄里長》。（圖／翻攝自瞿友寧臉書）
▲瞿友寧近日推出執導新戲《地獄里長》。（圖／翻攝自瞿友寧臉書）
由瞿友寧擔任監製、編劇的國片《刻在你心底的名字》，成為台灣影史首部票房破新台幣1億元的「同志題材」電影；瞿友寧被告發，拿編劇鄭心媚《在天堂的路上》的劇本向文化部申請輔導金之後，將片名改成《刻在你心底的名字》，並自稱編劇，涉嫌抄襲、詐領輔導金。

▲陳昊森、曾敬驊圈粉無數。（圖／《刻在你心底的名字》劇照）
▲《刻在你心底的名字》陳昊森（下）、曾敬驊圈粉無數。（圖／《刻在你心底的名字》劇照）
今日台北地檢署偵查終結，檢方認定《刻在你心底的名字》、《在天堂的路上》2部電影劇本屬於同樣的故事框架；至於涉嫌詐欺罪的部分，因為罪嫌不足不予起訴瞿友寧。對此，瞿友寧出席記者會回應：「我在這行30年，做人處事的風格大家都清楚，很多事情就讓他過去吧！我們有更重要的事情，希望大家都快樂。」

編劇鄭心媚轉發判決結果新聞，並引用其中一段話：「瞿友寧到案後改口坦承，2部片其實是同一部片，只是他把編劇鄭心媚改為自己的名字。」她認為：「很多事情不能就這樣算了，應該可以要求正名吧。」截稿前瞿友寧尚未回應《NOWnews今日新聞》。

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