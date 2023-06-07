雲門教室「身體節」逾千人參與　享受身體感官全然打開的深度體驗

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今年，雲門教室以「身體是一輩子的功課」為倡議，推出25週年主題活動，包括闡述身體教育理念的「生活律動25講」系列短片、45-65歲民眾身體綜觀的「身體白皮書大調查」以及強調體驗、親身參與的「身體節」等，希望將親近自己身體的習慣帶入每一個人的日常生活中。
「身體節」當天，從上午10點至下午5點，安排了一整天的活動，內容豐富、形式多元：
「生活律動嘉年華」是學員學習成果的展現：一場場身體課的戶外呈現，不論是熱情奔放的孩子還是悠然自適的熟年大哥大姊，不同年齡層的學員自信、自在的在大自然中翩然起舞，展現美好、多樣的身體風貌！「小小藝術家」則是學員特殊才藝的小舞台：扯鈴、太鼓、草裙舞、折氣球、小提琴….表演項目包羅萬象，學員各個身手不凡。
而廣邀所有民眾參與的律動體驗活動，有戶外大草坪上的「草地派對」，由穿著布卡蛙裝的生活律動老師所帶領，全場的大朋友、小朋友一起揮灑汗水、盡情舞動，氣氛熱騰，歡聲笑語不斷 ! 歡樂的動身體後，參與者在「生活律動親友體驗課」得以放慢腳步，透過老師細膩的指引，向內關注呼吸、覺察身心，由內而外的展開身體，與自己進行一場親密對話。
身體節也規劃了深度導覽與策展活動，讓參與者能夠更深入的認識雲門、認識身體：「走讀雲門劇場」由雲門專人解說，飽覽雲門劇場這個新舊融合、綠意蔥蔥的場域，並分享雲門台前幕後罕為人知的故事。位於大樹書房的「用身體找路」展覽，結合身體觀察和動態體驗，引領觀眾發覺不同生命階段的身體狀態；現場還展示了雲門教室25年來的歷史軌跡，包括各式各樣的布卡蛙信物，以及學員課堂親師互動的珍貴書信、照片，承載了雲門教室師生間滿滿的關懷與情誼。
身體節中還有一場非常特別的「動動成年禮」。這是雲門教室為了從小幼兒時期，自生命起步到長大成年不間斷的每週進到教室投入生活律動課程，如今已滿18歲的學員舉辦的成年禮。在這個別具意義的紀念儀式裡，這群孩子在舞台上跳出屬於自己的舞，展現他們經過長期學習累積的身體能力與表現力，他們的從容、自信而美麗，讓現場觀眾無不讚賞、感動。他們懷抱動身體的堅持、長出誰也拿不走的動人身體樣態，正恰恰體現了雲門教室25週年的倡議 :「身體是一輩子的功課」，無論幾歲，身體永遠都有源源不絕的寶藏等待每一個人去挖掘、去發現。
在「身體節」的活動中，雲門教室和到場參與的每一個人一起經歷了一場藝術結合於生活的盛宴，重拾動人的身體記憶、展現獨特的身體創意、重塑健康的身體意識。身體節雖已落幕，但身體教育的推廣，將永遠是雲門教室傾盡全力的志業。擁有25年身體教學專業經驗，結合雲門舞集深厚的舞蹈藝術涵養所研發而生的「生活律動」全齡系統性身體課程；陪伴孩子與大人藉由律動身體，找尋與生活共舞的節奏。不論身處在哪一個生命階段，都可以經由雲門教室循序漸進的引導，自在的用身體探索這個世界，舞出、活出獨一無二的自己 !