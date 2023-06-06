腸病毒71型台灣首款疫苗7月上市　【施打攻略】一次看

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腸病毒恐演變重症 致死率高達3-20%衛生福利部台中醫院小兒科醫師李德敏表示，近日1名9個月大男嬰出現持續些微肢體抽搐等症狀，就醫初步診斷為腸病毒感染，收治住院並通報疾病管制署，經積極治療後，男嬰順利康復並出院。
由於大多數腸病毒感染都屬於輕度病例，但少數可能演化為重症，李德敏呼籲家長不可輕忽，要多加留意孩子的症狀和反應。而且重症發展往往只需要2到3天，常讓父母措手不及。因此，當孩子感染腸病毒時，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
Q：腸病毒71型是什麼？A：腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為66種病毒的總稱，包括小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等。腸病毒感染於熱天容易流行，大多發生於兒童。重症發病過程快速，可能在數小時至數天內死亡，致死率為3-20%[i]，以5歲以下幼兒居多。
Q：腸病毒有哪些症狀？A：如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫；嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速送往大醫院接受治療。
Q：腸病毒高風險族群有哪些人？A：自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。
Q：台灣目前有哪些腸病毒疫苗可以打，差別為何？A：
| 類別
| 高端腸病毒71型疫苗
Envacgen
| 安拓伏腸病毒71型疫苗EnVAX-A71
| 藥商／製造廠
| 高端疫苗／高端疫苗
| 安特羅生技／國光生技
| 對象
| 2個月以上至未滿6歲嬰幼兒的主動免疫接種
| 適應症
| 腸病毒71型引起的疾病
| 產生保護力
| 第2劑後14天
| 第2劑後28天
| 用法用量
| 共2劑，2劑間隔56天。
接種第1劑時未滿2歲之嬰幼兒，建議於第1劑後1年接種追加劑。
| 共2劑，兩劑間隔28天。
是否需要進⾏追加免疫尚未確立。
| 副作用／不良反應
| 部分受試者出現注射部位疼痛、食慾降低和發燒。
| 疫苗保護力
| 96.8%
| 仍須執行確認性試驗以證明其臨床效益
| 血清保護率
| 99.52%
| 98.31%
| 維持時間
| 價格尚未公布。
| 每劑售價約新台幣3600至4000元。完整接種約需7,200至8,000元左右。
| 價格
| 最快7月可自費接種，施打時間與預約方式可參考各診所官方網站資訊。
| 施打時間與地點
| 資料來源：高端、安特羅生技
Q：打了疫苗就不會得腸病毒了嗎？疫苗是公費還是自費？A：疾管署副署長羅一鈞30日召開兒少疫苗工作小組時表示，腸病毒71型疫苗雖然無法交叉保護其他腸病毒型別，如伊科、克沙奇等，但71型的確對兒童是重要的健康威脅，也可能引起大流行，所以現階段建議自費接種，但疾管署應逐年檢視是否有納入公費接種的必要性。
Q：除了打疫苗還能做什麼保護孩子？A：根據疾管署建議
- 勤洗手，養成良好的個人衛生習慣。
- 均衡飲食、適度運動及充足睡眠，以提昇免疫力。
- 生病時，應儘速就醫，請假在家多休息。
- 注意居家環境的衛生清潔及通風。
- 流行期間，避免出入人潮擁擠，空氣不流通的公共場所。
- 儘量不要與疑似病患接觸，尤其是孕婦、新生兒及幼童。
- 新生兒及嬰兒可多餵食母乳，以提高抵抗力。
- 在接觸或哺育新生兒前應洗手，必要時務必更衣、戴口罩；除母親或主要照顧者以外的人員儘量避免接觸新生兒。
- 幼童之照顧者或接觸者應特別注意個人衛生。
- 兒童玩具（尤其是帶毛玩具）經常清洗、消毒。
[i] https://www.cdc.gov.tw/Uploads/b8f6d93a-0fc0-4abf-88c1-cdb65a6dc9b1.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58060
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