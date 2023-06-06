腸病毒71型台灣首款疫苗7月上市　【施打攻略】一次看

類別



高端腸病毒71型疫苗



Envacgen



安拓伏腸病毒71型疫苗EnVAX-A71





藥商／製造廠



高端疫苗／高端疫苗



安特羅生技／國光生技





對象



2個月以上至未滿6歲嬰幼兒的主動免疫接種





適應症



腸病毒71型引起的疾病





產生保護力



第2劑後14天



第2劑後28天





用法用量



共2劑，2劑間隔56天。





接種第1劑時未滿2歲之嬰幼兒，建議於第1劑後1年接種追加劑。



共2劑，兩劑間隔28天。





是否需要進⾏追加免疫尚未確立。





副作用／不良反應



部分受試者出現注射部位疼痛、食慾降低和發燒。





疫苗保護力



96.8%



仍須執行確認性試驗以證明其臨床效益





血清保護率



99.52%



98.31%





維持時間



價格尚未公布。



每劑售價約新台幣3600至4000元。完整接種約需7,200至8,000元左右。





價格



最快7月可自費接種，施打時間與預約方式可參考各診所官方網站資訊。





施打時間與地點



