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全球傑出僑生校友頒奬典禮　鼓勵僑生來台升學

▲全球傑出僑生校友頒奬典禮，阮昭雄（中左）、呂元榮（中右）與得奬人合影。（圖／僑委會）
▲全球傑出僑生校友頒奬典禮，阮昭雄（中左）、呂元榮（中右）與得奬人合影。（圖／僑委會）

國際中心賴正琳／綜合報導

僑務委員會於6月6日舉行2023年全球傑出僑生校友頒奬典禮，由副委員長阮昭雄與呂元榮授奬予18位得奬者，其中有14位傑出僑生校友專程自海外回台參加典禮。擔任本次評審委員的外交部陳剛毅大使、財團法人白鷺鷥文教基金會董事長陳郁秀、世新大學陳清河校長出席，華僑協會總會、華僑救國聯合總會及印尼、緬甸、越南、高棉、寮國、泰國、馬來西亞等各國國內歸僑團體、在台僑生校友會及旅台同學會等28個團體，以及得奬者眷屬、僑生到場觀禮，典禮現場座無虛席，場面隆重。

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阮昭雄致詞首先代表正在海外公務行程的委員長徐佳青歡迎大家蒞臨，並表示本次選拔經歷各單位推薦及詳細審查，恭喜及肯定各位得奬者脫穎而出，獲奬實至名歸；同時對多位長居海外得奬人親自回台領奬，表達感謝。

阮昭雄強調，僑委會目前全力落實推動擴大鼓勵僑生來台升學及留台就業政策，並以2030年留用僑生人才達4萬7千人為目標，持續針對產學攜手合作僑生專班、海青班以及一般僑生等三大班別，就「培育生源」、「擴大招生」、「在學輔導」、「就業輔導」等四大工作面向，建立僑生回台就學區域僑校聯盟、擴增優秀僑生獎學金、重點產業企業參訪及推動僑生考取技術證照，以及為應屆畢業僑生媒合就業等豐富措施，以期讓優秀僑生有更好的發揮舞台，藉此為中華民國台灣厚植國力。

阮昭雄進一步說明，今年僑委會與大學及企業推出聯名奬學金合作方案，例如頂尖在學僑生經僑委會及學校審核通過後，分別可獲得最高4年104萬、52萬奬學金，4年共領取156萬元。僑委會並與企業合作，為畢業後在台就職僑生額外提供聯名獎學金。此外，僑委會也積極與其他部會協商，於去年鬆綁評點制配額，將人數從4,500人提升至6,000人，期盼藉此讓更多優秀僑生人才留台工作。

陳郁秀致詞時提到本次評審作業中接獲各方踴躍推薦，對於眾多僑生校友在全球貢獻所長、同時不忘保持與台灣的鏈結感到欣慰，相信在政府的全力推動下，未來僑生政策將更加健全，營造良好環境共同提升國力。

2023年全球傑出校友選拔分成「僑務貢獻類」、「企業工商類」、「社會公益類」與「學術成就類」、「文化體育類」等五大項目評選，共有18位得奬者脫穎而出，14位得奬者專程返台參加典禮，由阮昭雄與呂元榮親自授予榮譽肩帶、奬狀與奬座。每位得獎者親自上台或以視訊發表感言，均感謝我國僑生政策在其求學期間的支持之餘，也為生涯帶來重大而正面的影響。

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