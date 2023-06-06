全球傑出僑生校友頒奬典禮　鼓勵僑生來台升學

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阮昭雄強調，僑委會目前全力落實推動擴大鼓勵僑生來台升學及留台就業政策，並以2030年留用僑生人才達4萬7千人為目標，持續針對產學攜手合作僑生專班、海青班以及一般僑生等三大班別，就「培育生源」、「擴大招生」、「在學輔導」、「就業輔導」等四大工作面向，建立僑生回台就學區域僑校聯盟、擴增優秀僑生獎學金、重點產業企業參訪及推動僑生考取技術證照，以及為應屆畢業僑生媒合就業等豐富措施，以期讓優秀僑生有更好的發揮舞台，藉此為中華民國台灣厚植國力。
阮昭雄進一步說明，今年僑委會與大學及企業推出聯名奬學金合作方案，例如頂尖在學僑生經僑委會及學校審核通過後，分別可獲得最高4年104萬、52萬奬學金，4年共領取156萬元。僑委會並與企業合作，為畢業後在台就職僑生額外提供聯名獎學金。此外，僑委會也積極與其他部會協商，於去年鬆綁評點制配額，將人數從4,500人提升至6,000人，期盼藉此讓更多優秀僑生人才留台工作。
陳郁秀致詞時提到本次評審作業中接獲各方踴躍推薦，對於眾多僑生校友在全球貢獻所長、同時不忘保持與台灣的鏈結感到欣慰，相信在政府的全力推動下，未來僑生政策將更加健全，營造良好環境共同提升國力。
2023年全球傑出校友選拔分成「僑務貢獻類」、「企業工商類」、「社會公益類」與「學術成就類」、「文化體育類」等五大項目評選，共有18位得奬者脫穎而出，14位得奬者專程返台參加典禮，由阮昭雄與呂元榮親自授予榮譽肩帶、奬狀與奬座。每位得獎者親自上台或以視訊發表感言，均感謝我國僑生政策在其求學期間的支持之餘，也為生涯帶來重大而正面的影響。