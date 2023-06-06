《怪物》坂元裕二一到法國「生病躺2天」！錯過坎城頒獎典禮
日本名導是枝裕和攜手「王牌編劇」坂元裕二、已故音樂大師坂本龍一共同打造的新電影《怪物》，在今年法國坎城影展競賽部門首映後，獲得「最佳劇本獎」、獨立獎「酷兒金棕櫚獎」殊榮，但坂元裕二因身體不適先回日本，是枝裕和從法國坎城凱旋歸國，馬上在羽田機場舉辦記者會，並親手將獎牌交到坂元裕二手上。實際拿到獎後，坂元裕二說：「這重量，讓我感受到對於作品的責任感，手上和背上都背負了一樣的重量。」
記者陳雅蘭/綜合報導
擔綱《怪物》編劇的坂元裕二，1991年以經典日劇《東京愛情故事》開始受到關注，他而後改變風格，接連推出社會派人性劇《2個媽媽》、成人喜劇《離婚萬歲》、《四重奏》等熱播日劇；由菅田將暉與有村架純主演的電影《花束般的戀愛》，更拿下38億日幣（約台幣8.5億元）的驚人票房，坂元裕二不受單一類型侷限，編織出獨一無二的世界觀，受到許多觀眾喜愛。
這次在坎城影展中榮獲「最佳劇本獎」，也是坂元裕二首次以電影劇本獲得大獎。對於劇本，是枝裕和表示：「感覺就像是在閱讀劇本的自己被批判一樣，是我不會有的口吻。拿到的大綱就算讀了一半，還是不知道究竟發生了什麼。一直持續著某種不適感，作為娛樂作品來說非常地有趣，我認為是一個值得挑戰的劇本。」
坂元裕二30多年前曾造訪坎城影展，這次跟隨《怪物》團隊前往影展現場，他坦言：「能夠在坎城影展上映，是我30年以來的心願。」只是這趟行程，坂元裕二卻因身體不適提早返回日本，錯過頒獎典禮，坂元裕二笑說：「因為吃壞肚子，我有2天都在床上度過。不過溫柔的工作人員給我的餅乾跟威化餅非常好吃，很慶幸有來坎城，那麼好吃的點心大概一輩子都不會再有了。」《怪物》7月7日在台上映。