蘋果Vision Pro一台10萬！國外記者搶先試戴：很棒但仍有許多問題

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根據《Engadget》記者哈達瓦（Devindra Hardawar）報導，他詳細分享了個人試用「Vision Pro」的心得。首先就是戴眼鏡的人沒辦法使用「Vision Pro」，再來就是「Vision Pro」其實有一條繩子，綁在頭上用來固定，因此雖然「Vision Pro」是哈達瓦所體驗過的、感受最良好的VR頭戴式裝置，但依然很難做到讓人完全忽略裝置的存在，並且使用時間越長，沉浸感越逐漸削弱。
哈達瓦大讚「Vision Pro」直覺又順滑的操作體驗，就如同科幻電影《關鍵報告》中，男主角湯姆克魯斯所做得的那樣，透過你的視線和手勢，就能夠完美與介面進行各種互動。而用「Vision Pro」來看3D電影的時候，觀感體驗甚至比在電影院更好。
哈達瓦表示，他個人認為「Vision Pro」主打3D個人電影院或許更為直接，但是蘋果想要的顯然不只如此，還希望「Vision Pro」成為下一代的個人擴增實境數位工作辦公室。
哈達瓦指出，由於試用時無法嘗試與虛擬鍵盤連線，所以很難判斷「Vision Pro」在工作上能發揮出多大的潛力，而且試用時也無法將MacBook螢幕投影到「Vision Pro」。相對來說，在提供個人娛樂方面，哈達瓦已經可以給予「Vision Pro」高度評價，成功帶來身歷其境的虛擬真實體驗。
不過哈達瓦也強調，如同所有VR頭戴裝置一樣，若把「Vision Pro」作為一種家庭娛樂產品，最大問題就是無法與他人分享。哈達瓦直言，寧可和家人在客廳一起看傳統電視，也比自己在房間戴上「Vision Pro」看一場炫目的3D阿凡達更有趣。哈達瓦最後結論，比起乏人問津的元宇宙，「Vision Pro」在融入現實這方面顯然已經更加成功，但是仍有許多不確定因素，不過對於蘋果來說，或許是一場值得嘗試的冒險。