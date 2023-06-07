泰國前進黨皮塔拜會曼谷市長　討論空污交通問題

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前進黨和第二大黨為泰黨（Pheu Thai）及其他6個小黨結盟，8個黨加起來的席次共312席，已經超過眾議員500席次的一半，黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）選後表示聯盟可組閣，而他將代表執政聯盟擔任總理。
曼谷33個眾議員選區中，前進黨橫掃了32個選區，皮塔今天帶領著黨內團隊和多位眾議員當選人前往曼谷市政府和市長查察（Chadchart Sittipunt）以及市府團隊會面，討論將來中央政府要如何和曼谷市政府合作。
會面中查察提到了21項市府認為最急需解決的問題，包括房屋稅和土地稅的徵收、PM2.5空氣汙染、交通壅塞以及淹水問題等；皮塔表示，查察提到的許多問題也在前進黨選前提出的400項政見中，前進黨選前也承諾選上後會在國會提出45個法律修正草案，盡力解決人民問題。
兩人會後共同舉行記者會，查察表示今天的會面是一個好的開始，未來還有很長的路要走，曼谷市政府和前進黨有共同的目標，就是要為人民利益服務；皮塔表示，曼谷的問題有老問題，也有新挑戰，這需要依靠曼谷市政府、曼谷市議會、中央各部會以及國會共同面對。
此外，8黨聯盟日前決議成立政權交接前的過渡協調委員會，各黨同意委員會下設有7個工作小組，分別處理聯盟未來執政後的主要政策議題，工作小組今天舉行第一次會議，討論政策細節，並將把會議內容交由明天的過渡協調委員會討論。
不過，實際上312席仍不足以讓皮塔順利成為總理，因為總理候選人必須有參眾兩院750席過半數也就是376席支持，但參議院250席幾乎為親軍方勢力，且多數並未表態，皮塔能不能順利成為總理並組閣，仍有變數。（編輯：高照芬）1120606