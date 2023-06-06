藍白合？侯友宜拜會新竹　合體高虹安、楊文科、鍾東錦、宣明智

我是廣告 請繼續往下閱讀
「新竹要起風了，大家力挺侯友宜！」新竹縣長楊文科表示，今日與侯友宜市長就青年發展、科技產業等領域進行深度的交流，侯市長從基層做起，相信他一定可以過關斬將，用他聯合北部八縣市區域治理的經驗，將來當選總統為我們解決地方的問題，讓竹竹苗的區域發展更好。
侯友宜表示，自己參與選舉事務的時間很短，主要都是將自己投身於公務，從擔任基層員警至今共歷經15個職位，而所奉行原則就是「做事」，這次有機會參選總統，是國家及全民給我機會，因此要毫無畏懼的把自己奉獻給中華民國、獻給熱愛的土地，這是責任也是使命。
侯友宜指出，這些年國家面對到許多問題，不希望再重蹈上一代人經歷戰爭的悲慘歲月，所以首要目標要維持兩岸穩定，以此為基礎推動經濟的發展。唯有讓台海和平，才能穩定台灣作為國際供應鏈的角色，下一代才可以永續發展。
侯友宜也承諾，要許全民一個清廉有效率的政府，改變社會風氣、改變兩岸衝突現況，自己也會盡力把握時間向跟各界請益，大家共同為下一代人努力，創造更好的環境。
今日與會者還包括前新竹市議長謝文進、聯電榮譽董事長宣明智，以及立法委員林為洲、林思銘、鄭正鈐、謝衣鳳，前立法委員徐欣瑩等，全場超過三百位地方人士皆到場力挺高呼凍蒜，共同祝福侯友宜市長能夠高票當選。