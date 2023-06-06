NCT泰容專輯《SHALALA》預售破50萬張！Red Velvet成員WENDY助攻
韓團NCT成員泰容出道7年首度發行個人專輯《SHALALA》，他從企劃階段便積極投入參與製作，更請到Red Velvet成員WENDY配唱。過去多次展現作詞作曲才華的泰容，此次更名列專輯收錄全曲的詞曲創作名單，歌曲不僅有自身故事，還有從周圍得到的靈感，努力製作出能讓所有人都產生共鳴的歌曲；這張專輯預售量更突破50萬張，驗證泰容人氣非凡。
記者陳雅蘭/綜合報導
對於出道7年來的首次SOLO，泰容表示：「既害怕又緊張，但很想要做好！」他介紹專輯說：「專輯承載了辛苦的、快樂的、處於發展期的我，平時所想的一切，希望能對大家的夢想或生活有所幫助。」而收錄曲〈Move Mood Mode〉還請到Red Velvet成員WENDY配唱，引發外界好奇。
泰容表示：「其實這首歌WENDY姐姐已經錄好大概有一年的時間，姐姐與歌曲十分合適，令人驚訝，當時還和其他製作人直喊太棒了，藉此機會再度感謝姐姐的幫忙。」身為NCT中的首位SOLO成員，泰容表示其他成員都給予他稱讚和支持，MARK還預言會非常成功。
嘻哈風格的主打歌〈SHALALA〉，創作靈感來自泰容參與巴黎服裝秀時的感受，他將當時的愉悅歡快心情與歌曲融為一體，並傳達「在任何地方我們都是閃耀的存在」的訊息。出道以來，透過多種活動已被公認為表演強者的泰容，新歌編舞請到人氣知名編舞家LEEJUNG擔任指導、世界級編舞家Rie Hata參與製作，最大化展現出泰容獨有的一面。《SHALALA》已在台數位發行。