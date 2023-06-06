【減重專輯】肥胖指標「腫」麼看？ 　打造減肥計畫「享瘦人生」

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肥胖定義為何？ 除了體重還有哪些指標？
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體重
範例：林先生身高175公分，適當的體重範圍為56.7-73.4公斤，若處於73.5-82.6公斤則為過重，超過82.7就要當心肥胖。
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身體質量指數（BMI）
範例：王小姐身高160公分，體重65公斤
BMI＝65（公斤）÷ 1.6（公尺）÷ 1.6（公尺）＝25.4，體重屬於「過重」。
| 身體質量指數（BMI）
| 體重過輕
| BMI < 18.5
| 正常範圍
| 18.5 ≦ BMI ＜ 24
| 異常範圍
| 過 重：24 ≦ BMI ＜ 27
輕度肥胖：27 ≦ BMI ＜ 30
中度肥胖：30 ≦ BMI ＜ 35
重度肥胖：35 ≦ BMI
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腰圍：
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測量腰圍方法：
２將軟尺水平於地面輕鬆經過腰點，圍繞整個腰後讀取數據。
▲國健署教你輕鬆量腰圍。（圖／取自國健署）
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體脂：
要留意的是，有些人外表不胖，體脂率卻高得驚人，可能是隱性肥胖的「泡芙人」。即使體重或BMI值正常，但體脂肪若超過標準也是肥胖，如男性體脂肪≧25%或女性體脂肪≧30%都要當心。
如何訂定減肥計畫？每日需要多少熱量？減肥與健康有關，每個人的身體和需求不同，評估自身的BMI、腰圍、健康狀態以及個人目標後，與醫生、營養師或健身教練討論制定適合自己的減肥計劃，如設定明確的體重目標、設計適合的飲食計劃、建立適合的運動計劃、監測進展和調整計劃、維持健康的生活方式。
每個人的活動量不同，利用衛生福利部國民健康署推薦公式可計算出個人所需熱量。例如65公斤的王小姐的工作為坐辦公室，屬輕量工作，每天攝取熱量應在1300至1625大卡之間(20-25大卡*65公斤)。若減重目標為每週減輕0.5公斤，則每日應減少攝取500大卡。
同時，減肥目標設定不要好高騖遠，以免容易打退堂鼓，以「做得到」為原則。可參考「漸進式」做法，例如輕鬆的方式開始調整，例如戒除含糖飲料、酒精與零食宵夜，並細嚼慢嚥，增加走路、爬樓梯等活動量，每日即可輕鬆減少200大卡，再逐步增強運動及飲食分量控制，朝向日減去500大卡邁進。
洪泊儒說明，減重基本原則就是「熱量赤字」，攝取的熱量要小於消耗的熱量，才有機會減重。若每日都有計算熱量卻還是瘦不下來，可能源於低估吃進的熱量或高估消耗熱量，這時應檢視自己吃進哪些食物。
| 每天活動量
| 活動種類
| 體重正常者
所需熱量
| 體重過重、肥胖者
所需熱量
| 輕度工作
| 大部分從事靜態或坐著的工作，例如坐辦公室的上班族、售貨員等。
| 30大卡 X
目前體重（公斤）
| 20-25大卡 X
目前體重（公斤）
| 中度工作
| 從事機械操作、接待或家事等站立活動較多的工作，例如褓母、護士、服務生、家事服務員等。
| 35大卡 X
目前體重（公斤）
| 30大卡 X
目前體重（公斤）
| 重度工作
| 從事農耕、漁業、建築等的重度使用體力之工作，例如運動員、搬家工人等。
| 40大卡 X
目前體重（公斤）
| 35大卡 X
目前體重（公斤）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58029
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