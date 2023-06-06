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長照悲劇！嘉義女疑「不堪照料重負」殺害7旬父　檢方解剖報告曝

▲盧女疑因壓力過大，日前將父親悶死後，再服用大量安眠藥試圖輕生。（圖／翻攝畫面）
▲盧女疑因壓力過大，日前將父親悶死後，再服用大量安眠藥試圖輕生。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐／綜合報導

嘉義一名盧姓女子（46歲），疑因不堪長期照顧失智的73歲父親，本月2日涉嫌將父親悶死，隨後再服藥輕生，盧女經送醫搶救撿回一命，昨（5）日檢方依涉犯殺害直系血親尊親屬罪向法院聲押獲准，今（6）日進一步解剖，確認盧父口鼻均出現擦傷，頸椎亦有受傷出血，死因符合被悶死。

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據了解，日前警消獲報竹崎鄉和平村有傷患需救援，救護人員到場後發現，一名73歲男子明顯死亡，另名40歲女子則奄奄一息，但對痛感有反應，緊急送醫成功將其從鬼門關前救回，盧女清醒後供稱，父親失智症狀日益嚴重，時常在深夜大叫，長期下來讓自己身心俱疲，才會將悶死父親，再服安眠藥輕生。

嘉義地檢署昨天複訊後，認為盧女在犯後服用大量安眠藥，可見輕生念頭甚堅，恐有湮滅證據之虞，因此向地方法院聲請羈押，案經審理，法官於晚間9時許裁准；今天下午解剖相驗，確認盧父傷勢符合悶死，詳細情形還有待進一步調查。

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