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遭指控是慣犯！作家控「媒體大佬」王健壯飯局性騷　批手段純熟

▲從政壇掀起的台版#MeToo風潮持續，作家房慧真今天在臉書指控曾遭資深新聞人王健壯在飯桌上性騷擾，對此，王健壯僅於現任職董事長的「上報」新聞裡回應「不予置評」。（圖／中央社）
▲從政壇掀起的台版#MeToo風潮持續，作家房慧真今天在臉書指控曾遭資深新聞人王健壯在飯桌上性騷擾，對此，王健壯僅於現任職董事長的「上報」新聞裡回應「不予置評」。（圖／中央社）

中央社

（中央社記者葉冠吟台北6日電）從政壇掀起的台版#MeToo風潮持續，作家房慧真今天在臉書指控曾遭資深新聞人王健壯在飯桌上性騷擾，對此，王健壯僅於現任職董事長的「上報」新聞裡回應「不予置評」。

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房慧真在臉書發文指出，陸續看到編劇鄭心媚遭「中國時報」主管、中國作家趙思樂來台被國民黨智庫特約副研究員曾柏文及資深「媒體大佬」性騷擾後，她也決定分享個人經歷。多年前，她出席一場藝文圈飯局時，一名新聞圈大前輩坐在她右邊，對方另一側坐了一名作家，「前輩顯然和她很熟識，全程十指交扣，不時有親密舉動。」

沒想到，大前輩後來也把魔手伸到房慧真身上。房慧真更引用作家張愛玲「色・戒」內容，來形容前輩的動作：「一坐定下來，他就抱著胳膊，一隻肘彎正抵在她乳房最肥滿的南半球外緣。這是他的慣技，表面上端坐，暗中卻在蝕骨銷魂，一陣陣麻上來。」她雖感不適，但仍清醒地觀察對方舉動。

房慧真坦言，女記者這份職業，在許多採訪場合都是被性騷擾的重災區，因此她也把這位前輩作為「田野觀察對象」，並指出：「他一定是個『慣犯』，在一桌子人中『表面上端坐』，能做到當眾性騷擾而不被他人察覺，手段十分純熟。前輩的肘彎持續伸來，直到酒局結束」。

最後房慧真也在文末揭露這位「新聞圈大前輩」，就是時任「上報」董事長王健壯，曾創辦「新新聞」，也待過「中國時報」，並於2020年得到卓越新聞獎「新聞志業特殊貢獻獎」。

房慧真表示願意實名指控王健壯原因，在於趙思樂控訴曾被「媒體大佬」性騷擾後，新聞圈主管級以上的男子應該人心惶惶，「只要沒有明確的名字，人人都有可能是色狼。我在這裡說出來，幫大家解套」，更強調：「從前輩純熟的手法，我可判斷他是慣犯，從台灣近期的 #Metoo風潮開始，前輩可能在家中七上八下、寢食難安。我在這裡說出來，幫前輩解套」。

針對房慧真的指控，王健壯今天僅有在「上報」新聞中回應：「不予置評」。（編輯：李亨山）1120606

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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