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等不到一句道歉！李男明早將赴北檢　提告王丹妨礙性自主

▲由於遲遲等不到王丹致歉，因此李男透過議員林亮君辦公室表示，將在明（7）日上午前往台北地檢署提告王丹妨礙性自主。。翻攝王丹臉書
▲由於遲遲等不到王丹致歉，因此李男透過議員林亮君辦公室表示，將在明（7）日上午前往台北地檢署提告王丹妨礙性自主。。翻攝王丹臉書

記者孫唯容／綜合報導

中國民運人士王丹日前遭控性騷擾，一名李姓男子9年前赴美，卻在美國飯店對李男強抱、強吻，意圖不軌，李男限期王丹在今（6）日午夜前道歉，但王丹卻發否認有性騷擾一事，更暗指有政治力介入，由於遲遲等不到王丹致歉，因此李男透過議員林亮君辦公室表示，將在明（7）日上午前往台北地檢署提告王丹妨礙性自主。

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▲受害者李先生出面控訴王丹性侵未遂（圖／記者朱永強攝）
▲受害者李先生出面控訴王丹性侵未遂。（圖／記者朱永強攝）
據了解，曾任台北市議員林亮君助理的李男，日前控訴在2014年6月間，和王丹與其助理一起前往紐約，3人入住同間飯店，王丹趁著助理外出時，從他背後強抱、強吻，甚至被推到床上，王丹還試圖解開自己身上的衣物，直到李男聲稱自己剛動完手術，對方才停手。

李男痛斥，自己隱忍了9年，由於當時議員林亮君和前議員邱威傑知悉後，擔心他承受不了外界壓力，直到現在自己才有勇氣說出來，並希望王丹於6月6日深夜前在社群網站上道歉，否則就要提告。

對於上述指控，王丹強調絕無性騷擾一事，更暗指對方選在「六四」期間出面，疑有政治力介入，並發出聲明指出「歡迎提告」，支持用法律的方式尋找事情的真相。

對此，李男表示由於遲遲等不到王丹的道歉，因此將在明天上午前往台北地檢署正式提告。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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