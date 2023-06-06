蔡英文為性平案二度致歉　提三改革方向「塑造安全友善社會」

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蔡英文說，過去以來，雖然在性別平等議題上，做了很多的努力，但實際上，仍無法有效根除這類行為。性騷擾事件中，很多行為人在互動中，不知分際所在，也沒有清楚認知此類行為的嚴重性，當然也有明知故犯者。
蔡英文指出，受害者常因種種的顧慮，沒有站出來指控，並在調查的程序中，還要忍受再一次的折磨，更害怕社會用異樣的眼光來看他們。認為整體社會，必須再次自我教育，性騷擾事件中的人是受害者，不是做錯事的人，「他們是我們要保護的人，不是要被有色眼光對待的人。」
蔡英文說，也必須清楚知道，這些受害者需要大家的幫忙，同時更要認知到，在人與人的互動中，哪些行為是超過分際、要自我約束。這幾天經過幾次討論後，已請行政院長陳建仁帶領行政團隊，針對三個方向，進行整體機制的改革方案。
蔡英文說，首先是要參酌國際做法，並且結合專家意見，訂定性騷擾樣態指引，來作為職場、校園等各環境的性平準則及性平教育的參考。從源頭開始，大家都要更進一步地互相自我教育。
蔡英文指出，第二為重新檢視現行性平申訴機制的實用性，在工作場所內部的申訴制度無法有效運作時，強化或建立公權力介入的外部機制，用更健全、有效及可信賴的申訴制度，來保護受害者不受恐懼的申訴權利。
第三是跨部會進行性平法規總檢討，蔡英文表示，希望凝聚跨黨派及社會共識，理性務實且負責任地提出修法，並且力求在立法院下個會期列為優先法案。
最後蔡英文強調，近來的事，不是政治事、不是選舉事，是在提醒大家，在道歉之外，要共同塑造一個更安全、更友善的社會。
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