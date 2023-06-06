美國編劇工會仍在罷工！好萊塢演員工會表態支持 同意授權罷工
美國編劇工會（Writers Guild of America, WGA）電影和電視劇編劇持續近1個月的罷工尚未停歇，熱門影集、脫口秀等節目製作陷入停擺，而在本月5日代表了萬名好萊塢演員的「演員工會暨美國電視和廣播藝人聯合會」（SAG-AFTRA）也宣布若與主要製片廠的談判破局，將授權發動罷工，促使影劇製片公司面臨更大壓力。
國際中心楊智傑／綜合報導
本週一好萊塢演員工會以97.97%的票數，表決通過支持罷工授權。這代表要是與製片廠公司們的於7日安排的談判破局，演員將能夠以罷工對本就疲於應對美國編劇工會的電視電影製片公司們施壓更大的壓力，尤其是當演員工會現有的協議將在6月30日到期。
隨著串流節目與生成式AI等科技發展，影視產業面臨劇烈改變。演員工會領袖表示，在一封寫給工會成員們的信件中，他促請投票支持罷工授權，並稱這個已經邁入串流數位時代的娛樂產業下，人們需要一份符合新商業模式的合約。
演員與編劇們罷工的主要訴求提到，除了要求更高的薪酬外，演員們要求製片公司不得利用未經他們授權的圖像以生成式AI再行創造或製播，編劇們則同樣要求，不得以他們創作過的劇本，在未授權的情況下由製片公司們利用生成式AI重新創造或修撰。
另一個影視產業中重要的工會則於上週末達成了一項協議，代表製片廠的「國際戲劇舞台從業人員聯盟與電影電視製作人聯盟」(Alliance of Motion Picture and Television Producers，AMPTP）與美國導演工會（DGA）在導演工會的會員表決通過了臨時協議，避免了另一場罷工。