一帶一路反害己？窮國還不了錢　中國海外呆帳飆至2.3兆元

釋出善意見效？彭博：美國務卿布林肯擬於數週內訪問中國

▲美國國務卿布林肯今年2月的訪中行程因為「間諜氣球」風波無限期延遲，如今外媒報導稱數週內該行程將重新啟動。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯今年2月的訪中行程因為「間諜氣球」風波無限期延遲，如今外媒報導稱數週內該行程將重新啟動。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

今年二月一顆從中國來的「間諜氣球」悄悄飄往美國蒙大拿州上空，這個消息迅速讓原本有望回暖的中美關係再度緊張，原打算前往北京訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）行程更是全數取消。不過4個月過去，《彭博社》引述消息人士透露，稱布林肯的訪中行程似乎有了新的進展，未來數週內有望前往中國與國家主席習近平見面。

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《彭博社》6日引述知情人士消息報導指出，儘管訪問的具體時間仍不明確，但美國國務卿布林肯計劃將重啟訪中行程，可能在數週內就會前往北京拜訪，並與中共高層甚至可能習近平本人進行磋商。

美國國務院發言人對此僅稱目前沒有要公布的行程，至於先前布林肯取消的訪中行程，「將在情況容許的情況時進行」。

原打算在今年2月訪中的布林肯，因為中美這場「氣球風波」導致行程無限期推遲。此前《CNN》亦透露，拜登政府有意重新安排訪問計畫，將安排多名高階官員訪問北京，除了國務卿布林肯外，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）等人也可能同行。

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