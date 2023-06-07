林志玲深夜曝「人生新任務」暢談媽媽經　AKIRA與兒子互動全公開

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林志玲過去總是希望可以讓家人保有充分隱私，鮮少對外分享個人家庭生活，但自從去年分享「小寶貝誕生」的喜訊後，接獲很多媽媽們的回饋，讓她發覺原來持續傳達「媽媽正能量」的一面，也是現在很重要的任務。
林志玲舉例，可能很多父母親對於孩子的哭泣、鬧脾氣會覺得很挫敗，但她會從另一個角度思考：「小寶貝每一天的成長、每一個可愛表情、每一句童言童語、每一次的天真笑容和撒嬌哭泣、每一次跌倒爬起，我都會好好的收進心裡，因爲只有我們身爲媽媽才會好好珍藏。我常會提醒自己，也分享給所有的媽媽，就是妳一定要做一個『快樂的媽媽』，才會有一個快樂的小寶貝。」
林志玲透露，最近孩子開始進入愛模仿也愛學說話的階段，目前說話多為中文、日文穿插：「但中文小小領先喔！爸爸也說那他要一起學中文了，這樣就可以聽得懂小寶貝說的話。」看在她眼中，是一件可愛又溫馨的互動。而且小寶貝很會觀察跟模仿大人，會自己戴上爸爸的帽子、提著媽媽的包包、對媽媽喊：『GOGO』。」像是和大人一樣準備好要出門。
因爲珍惜和家人們共處的時光，夫妻倆也約好，如果工作的天數比較長全家就會一起行動，林志玲表示：「基本上我們家人很少分開，就是台北、東京，現在2個地方都是我們的base，如果要飛行就是全家人一起飛行。」