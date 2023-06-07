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林志玲深夜曝「人生新任務」暢談媽媽經　AKIRA與兒子互動全公開

▲林志玲（右）深夜曝光「人生新任務」暢談媽媽經，還公開AKIRA（左）與兒子私下互動。（圖／林志玲工作室提供）
▲林志玲（右）深夜曝光「人生新任務」暢談媽媽經，還公開AKIRA（左）與兒子私下互動。（圖／林志玲工作室提供）

記者黃雅琪/綜合報導

林志玲昨（6）日出席連續4年代言的冷氣空調品牌記者會，當日也是她與丈夫AKIRA登記「結婚4週年」的紀念日。記者會上她也透露，晚上將與家人們一同聚餐慶祝，面對這樣的幸福時光，林志玲深夜感性道：「近期體悟到自己人生有新的任務。」她罕見聊起「媽媽經」，還曝光夫妻倆與兒子的溫馨互動。

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▲林志玲結婚4週年「雙喜臨門」，鬆口與老公AKIRA慶祝計劃。（圖／上洋產業）
▲林志玲暢談「媽媽經」分享家庭生活。（圖／上洋產業）
昨日是林志玲與AKIRA夫妻倆「結婚4週年」的日子，可以跟家人們一起度過，對她來說是特別幸福的事情。林志玲說：「感謝讓她成為了一位妻子、成為了一位媽媽，讓她可以感受女人這個階段不同的生命。」

林志玲過去總是希望可以讓家人保有充分隱私，鮮少對外分享個人家庭生活，但自從去年分享「小寶貝誕生」的喜訊後，接獲很多媽媽們的回饋，讓她發覺原來持續傳達「媽媽正能量」的一面，也是現在很重要的任務。

▲林志玲（右）、AKIRA結婚3年多，育有1子。（圖／翻攝自林志玲臉書）
▲林志玲（右）、AKIRA結婚4週年，全家人一起聚餐慶祝。（圖／翻攝自林志玲臉書）
林志玲舉例，可能很多父母親對於孩子的哭泣、鬧脾氣會覺得很挫敗，但她會從另一個角度思考：「小寶貝每一天的成長、每一個可愛表情、每一句童言童語、每一次的天真笑容和撒嬌哭泣、每一次跌倒爬起，我都會好好的收進心裡，因爲只有我們身爲媽媽才會好好珍藏。我常會提醒自己，也分享給所有的媽媽，就是妳一定要做一個『快樂的媽媽』，才會有一個快樂的小寶貝。」

▲AKIRA跟林志玲2023年6月6日結婚4週年，她很開心家人多年來的陪伴。（圖／資料照）
▲林志玲公開AKIRA與兒子的可愛互動。（圖／資料照）
林志玲透露，最近孩子開始進入愛模仿也愛學說話的階段，目前說話多為中文、日文穿插：「但中文小小領先喔！爸爸也說那他要一起學中文了，這樣就可以聽得懂小寶貝說的話。」看在她眼中，是一件可愛又溫馨的互動。而且小寶貝很會觀察跟模仿大人，會自己戴上爸爸的帽子、提著媽媽的包包、對媽媽喊：『GOGO』。」像是和大人一樣準備好要出門。

因爲珍惜和家人們共處的時光，夫妻倆也約好，如果工作的天數比較長全家就會一起行動，林志玲表示：「基本上我們家人很少分開，就是台北、東京，現在2個地方都是我們的base，如果要飛行就是全家人一起飛行。」

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