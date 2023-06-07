林志玲、AKIRA結婚4週年 曝與婆婆、大姑「私下互動」狂聊1話題
林志玲與丈夫AKIRA昨（6）日歡度「結婚4週年」紀念日，全家人晚間一起聚餐慶祝；在這幸福洋溢的日子，林志玲也感性表示：「很感謝10年前的自己！」幫助中國大陸的窮困孩子建宿舍、打造良好學習環境。而提到AKIRA參與實境秀《神祕五金行》，她透露私下會和婆婆與大姑一起收看，現在更成為「全家話題」。
記者黃雅琪/綜合報導
昨日是林志玲與AKIRA「結婚4週年」紀念日，她除了罕見聊起當媽媽的心得之外，也公開寶貝兒子的近況；至於近期AKIRA參與實境秀《神祕五金行》，林志玲說這變成全家的共同話題：「第一集的時候，我就和婆婆還有AKIRA的姊姊一起看，我們還一邊討論先生在這樣子一個，人生地不熟、語文環境又不理解的狀況下，能夠很真誠自然的去表達、參與並和大家融入盡力做表現，我們都覺得很不容易，棒棒的。」
林志玲很感謝10年前的自己，因為在中國大陸工作時遇見許多窮困的孩子，看他們每天要花2、3個小時步行去上課，她就向孩子們承諾，會為他們建宿舍讓他們有好的學習環境。即便10年來沒有什麼人知曉，但林志玲始終認為：「一路走來的堅持，我們也會有過沮喪、挫折或是不被人相信的時候，可是到現在回頭看，我覺得當時的決定非常正確，我們也幫助了萬人以上的孩童。」尤其成為母親之後，她更加明白兒童教育不能等待與輕忽。如今中國大陸境內已有20所「志玲姊姊兒童之家築巢行動」的校舍啟用。