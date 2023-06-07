金磚國家擴大　恐影響巴西有利俄羅斯

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委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）上週與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）會晤後表示, 有意加入金磚國家集團，因為該集團代表新世界地緣政治的建設，吸引其他尋求世界和平和合作的國家。
魯拉表示，將在金磚國家會議上提出討論，而他個人會支持委內瑞拉及其他國家加入金磚國家集團。
巴西IBMEC學院國際關係教授曼東薩（Christopher Mendonça）認為，合作參與國家越廣泛，其成員就越重要，因為它們具有對話能力，這將使巴西有更多機會。
根據曼東薩意見，一旦金磚國家集團納入委內瑞拉，阿根廷、墨西哥、智利、哥倫比亞以及非洲和亞洲其他中型經濟體也可能加入，在各自地區之外的空間發展新的夥伴關係。曼東薩相信，擴大金磚國家只是一個新階段的開始。
巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）自4月起擔任金磚國家新開發銀行（NBD）行長，她在5月30日銀行年會開幕式上表示，成員數量擴大將加強銀行的資本基礎。
巴西政府正在為未來嘗試將阿根廷納入金磚國家銀行做準備，以便鄰國能夠獲得新開發銀行提供的融資。
金磚國家銀行新開發銀行總部設在上海，初始認繳資本為500億美元，由5個創始成員平均出資，2014年創建，2021年新開發銀行擴大，批准吸收阿拉伯聯合大公國、烏拉圭、孟加拉、埃及為新成員。
孔布拉表示，儘管由巴西前總統出任新開發銀行行長，巴西不是金磚國家集團的主角，該集團的主角顯然是中國和俄羅斯，是這兩個國家在政治和經濟上控制著金磚國家；巴西仍然是一個次要的夥伴，但在地緣政治上也很重要，不可忽視。
孔布拉指出，金磚國家在世界地緣政治中的重要性日益增加，主要是由於美國的經濟形勢和俄烏戰爭，但它也遭受到挫折，主要是俄羅斯入侵烏克蘭問題使金磚國家的處境比以前困難得多。
曼東薩指出，俄羅斯正在通過獲得中國、南非、巴西和印度對俄烏戰爭的間接支援，從金磚國家實力的增加中受益；金磚國家已然成為俄羅斯不被完全排除在國際社會之外的重要工具。
例如印度一直從俄羅斯購買更便宜的石油，提煉後轉售給歐盟；中國也一直在從俄羅斯購買更便宜的石油；巴西購買俄羅斯化肥；而南非可能在8月接待俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）參加金磚國家峰會。
曼東薩說，許多西方國家因俄烏戰爭緣故制裁俄羅斯，隨著金磚國家集團成員的增加，俄羅斯也將擴大談判範圍，與新合作夥伴進行貿易的可能性也更大，所以金磚國家集團的擴張非常有利於俄羅斯。（編輯：陳承功）1120607