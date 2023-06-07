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性騷擾零容忍破口！林依婷認了　為「不當任用性騷慣犯」致歉

▲民進黨台南市議員林依婷，遭爆聘用涉嫌性騷未成年學員的前台南市政府副發言人易俊宏。（圖／林依婷辦公室提供）
▲民進黨台南市議員林依婷，遭爆聘用涉嫌性騷未成年學員的前台南市政府副發言人易俊宏。（圖／林依婷辦公室提供）

記者林莞茜／綜合報導

政壇性騷風暴越演越烈，前台南市政府副發言人易俊宏，被爆以言語、肢體性騷多位未成年人且是慣犯，後來被民進黨台南市議員林依婷聘為助理，網友向林依婷求證，她第一時間便馬上承認，但用詞卻引來撻伐「林依就是那群『漠視這一切發生的主管』」，面對質疑，林依婷昨（6）日深夜致歉「不當任用易俊宏，沒有同理受害者們的感受，我要向所有受害者以及受害者的家人朋友們道歉」。

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前台南市政府副發言人易俊宏，遭爆在教育部擔任青年署講師時，有長達7年的時間，曾以言語、肢體性騷擾多位未成年學員，6日發布請辭，但在事發後，有網友發現他轉為出任民進黨籍台南市議員林依婷的助理，對此，林依婷在第一時間，先留言回應「易俊宏就職自己的團隊期間若有性平控訴，會請易俊宏離開團隊」，同時也提及「司法判決尚未確定，包庇性騷慣犯這個用詞不恰當」、「性平爭議發生時，我非他主管」。

針對此說法，網友掀起兩派議論，並痛批林依婷「就是那群漠視這一切發生的主管」，眼見風波越演越烈，林依婷深夜發佈道歉聲明，認了「不當任用易俊宏」。

林依婷說「沒有同理受害者們的感受，要向所有受害者以及受害者的家人朋友們道歉」，也要向社會大眾說聲對不起，這次我讓大家失望，也造成社會大眾對性騷擾零容忍的信心產生了破口。

▲民進黨台南市議員林依婷。（圖／翻攝自林依婷臉書）
▲民進黨台南市議員林依婷。（圖／翻攝自林依婷臉書）
以下為林依婷道歉全文：

因為不當任用易俊宏，沒有同理受害者們的感受，我要向所有受害者以及受害者的家人朋友們道歉，也要向社會大眾說聲對不起，這次我讓大家失望，也造成社會大眾對性騷擾零容忍的信心產生了破口。

我聘用了曾經對你們造成傷害的人，讓你們重新想起那個難過無助的回憶，也讓你們對社會正義感到懷疑，我對我的用人不明以及忽略當事人們的感受與心境向你們誠摯道歉。

也為我過於不切實際，認為司法就是正義，但實際上同理心跟換位思考才是政治人物應該具備的溫暖。正義可能會遲到，也有可能永遠不到，而溫暖卻可以給予那些記憶的傷痕一點撫慰。我忽略了背負著痛苦的受害者們，不斷提到司法判決、無罪推定是這些讓你們痛苦無力的禁語，我必須再一次向你們誠摯道歉。

這次我會深刻檢討自己的用人標準，未來也會站在更多人的立場思考，同時也對造成社會不好示範與影響，再一次的向你們說聲對不起。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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