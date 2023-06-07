性騷擾零容忍破口！林依婷認了　為「不當任用性騷慣犯」致歉

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針對此說法，網友掀起兩派議論，並痛批林依婷「就是那群漠視這一切發生的主管」，眼見風波越演越烈，林依婷深夜發佈道歉聲明，認了「不當任用易俊宏」。
林依婷說「沒有同理受害者們的感受，要向所有受害者以及受害者的家人朋友們道歉」，也要向社會大眾說聲對不起，這次我讓大家失望，也造成社會大眾對性騷擾零容忍的信心產生了破口。
以下為林依婷道歉全文：
因為不當任用易俊宏，沒有同理受害者們的感受，我要向所有受害者以及受害者的家人朋友們道歉，也要向社會大眾說聲對不起，這次我讓大家失望，也造成社會大眾對性騷擾零容忍的信心產生了破口。
我聘用了曾經對你們造成傷害的人，讓你們重新想起那個難過無助的回憶，也讓你們對社會正義感到懷疑，我對我的用人不明以及忽略當事人們的感受與心境向你們誠摯道歉。
也為我過於不切實際，認為司法就是正義，但實際上同理心跟換位思考才是政治人物應該具備的溫暖。正義可能會遲到，也有可能永遠不到，而溫暖卻可以給予那些記憶的傷痕一點撫慰。我忽略了背負著痛苦的受害者們，不斷提到司法判決、無罪推定是這些讓你們痛苦無力的禁語，我必須再一次向你們誠摯道歉。
這次我會深刻檢討自己的用人標準，未來也會站在更多人的立場思考，同時也對造成社會不好示範與影響，再一次的向你們說聲對不起。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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