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夏宇童被問「變胖是不是懷孕」痛訴：很不舒服　孫協志爆氣護女友

▲夏宇童（右）被問「發胖是不是懷孕」，感嘆被霸凌，孫協志挺身護愛。（圖 ／翻攝自孫協志臉書）
▲夏宇童（右）被問「發胖是不是懷孕」，感嘆被霸凌，孫協志挺身護愛。（圖 ／翻攝自孫協志臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

34歲夏宇童與大10歲孫協志交往4年多，過去常因為身材變化被媒體追問「是不是懷孕」，她從認真否認到笑笑澄清，直到昨（6）日一句「有懷孕嗎？因為感覺她連罩杯都升級？」夏宇童忍無可忍，在粉專發文痛訴很不舒服，「是不是一種霸凌？」

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夏宇童表示，長期因為身材問題被媒體問是否懷孕，如今她真的不知道要以什麼態度回答，「我明白大家工作都有各自需求，畢竟自己也算是媒體工作者，已經努力互相體諒！但在身材上貼標籤，是不是一種霸凌？肉肉的女生就代表懷孕？發胖了就是懷孕？都什麼時代了？我竟然要因為身材忍受這些提問跟玩笑！」

▲▼夏宇童被關注肚皮動靜。（圖 ／翻攝自夏宇童臉書）
▲▼夏宇童被關注肚皮動靜。（圖 ／翻攝自夏宇童臉書）
▲▼夏宇童被關注肚皮動靜。（圖 ／翻攝自夏宇童臉書）
「身體被這樣注視，實在覺得...無法接受」，夏宇童無奈地說：「大家互相尊重可以嗎？還是說是因為我發胖、因為我圓身、因為我不夠骨感，所以該時時給社會大眾交代？那我真的只能說，抱歉。我沒有懷孕，認真沒懷孕，完全沒有。」

▲身材變化被與懷孕做連結，夏宇童無法認同，宣洩不滿情緒。（圖 ／翻攝自夏宇童臉書）
▲體態變化被與懷孕做連結，夏宇童無法認同，宣洩不滿情緒。（圖 ／翻攝自夏宇童臉書）
貼文發布後，孫協志現身留言力挺女友，認為公眾人物也是有情緒需要抒發，每天被跟拍、檢視、不斷地公開用言語臆測、攻擊和評論，心情怎麼會好，「現在都什麼年代了，別再用高矮胖瘦來斷定一個人的帥與美好嗎？這到底是什麼鬼標準啊！外表弄得再怎麼美，怎麼帥，只要心是黑的，都沒用！有顆善良的心...就是最美的！」盼媒體自律，情緒相當憤怒。

▲孫協志聲援另一半。（圖 ／翻攝自夏宇童臉書）
▲孫協志聲援另一半。（圖 ／翻攝自夏宇童臉書）
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