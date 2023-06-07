夏宇童被問「變胖是不是懷孕」痛訴：很不舒服 孫協志爆氣護女友
34歲夏宇童與大10歲孫協志交往4年多，過去常因為身材變化被媒體追問「是不是懷孕」，她從認真否認到笑笑澄清，直到昨（6）日一句「有懷孕嗎？因為感覺她連罩杯都升級？」夏宇童忍無可忍，在粉專發文痛訴很不舒服，「是不是一種霸凌？」
記者楊穎軒／綜合報導
夏宇童表示，長期因為身材問題被媒體問是否懷孕，如今她真的不知道要以什麼態度回答，「我明白大家工作都有各自需求，畢竟自己也算是媒體工作者，已經努力互相體諒！但在身材上貼標籤，是不是一種霸凌？肉肉的女生就代表懷孕？發胖了就是懷孕？都什麼時代了？我竟然要因為身材忍受這些提問跟玩笑！」
「身體被這樣注視，實在覺得...無法接受」，夏宇童無奈地說：「大家互相尊重可以嗎？還是說是因為我發胖、因為我圓身、因為我不夠骨感，所以該時時給社會大眾交代？那我真的只能說，抱歉。我沒有懷孕，認真沒懷孕，完全沒有。」
貼文發布後，孫協志現身留言力挺女友，認為公眾人物也是有情緒需要抒發，每天被跟拍、檢視、不斷地公開用言語臆測、攻擊和評論，心情怎麼會好，「現在都什麼年代了，別再用高矮胖瘦來斷定一個人的帥與美好嗎？這到底是什麼鬼標準啊！外表弄得再怎麼美，怎麼帥，只要心是黑的，都沒用！有顆善良的心...就是最美的！」盼媒體自律，情緒相當憤怒。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110