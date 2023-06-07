網球／Alcaraz法網四強對決Djokovic 勝負攸關「球王」寶座之爭
法網男單8強賽事，賽會1號種子Carlos Alcaraz和5號種子Stefanos Tsitsipas進行交手，結果外界預期的史詩大戰沒有上演，前者僅用了2小時11分鐘，就以6:2、6:1、7:6(5)獲勝，4強將和Novak Djokovic進行生涯第二場交鋒。
記者黃建霖/綜合報導
在此役的前兩盤，Tsitsipas試圖努力進攻、在發球給予對手更多壓力，但Alcaraz卻總能將球回到另一個半場，輕鬆的以6:1、6:2聽牌。第三盤觀眾「倒戈」為前者加油，希望比賽能打得更久，而希臘好手也的確重新振作，在3:5落後時破發追成5:5。
不過在進入到搶七之後，Alcaraz展現沉穩的表現，在拿下第一分之後就一直領先到終場，沒有給對手將比賽拖到第四盤的機會，順利搶下四強的門票。
而在另一場比賽，3號種子Novak Djokovic在法網第10天的賽事，以4:6、7:6(0)、6:2、6:4擊敗世界排名第11的Karen Khachanov，生涯第45度闖進大滿貫4強，僅比Roger Federer的46場少一場。
此前僅交手過1次的Alcaraz和Djokovic，將在法網4強戰進行對決，前者在去年的馬德里名人賽4強拿下對戰紀錄上的唯一一勝。同時這也將是球王寶座之爭，如果Alcaraz前往冠軍戰，那他就將保持世界第一的頭銜；若否，Djokovic一路贏下冠軍的話，就將會再次登基。