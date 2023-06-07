又見行人地獄！台中長髮女無人禮讓 走斑馬線遭機車撞飛
又見行人地獄！6日晚間，台中市沙鹿區沙田路、四平街新平巷口，發生一起驚悚的車禍事故，一名長髮女子當時準備過馬路，該路口並無交通號誌燈以及行人讀秒器，女子左右觀望10多秒，都無車輛願意禮讓，等到車流漸少，女子才徒步走過斑馬線，未料快到對面時，卻遭一台高速行駛的機車當場撞飛，女子受傷送醫，而過程也被拍下PO網，場面十分驚悚。
記者林盈君／綜合報導
據了解，該名長髮女子頭戴帽子，站在斑馬線前等待10幾秒，無奈卻無任何車輛願意禮讓，加上該路口無交通號誌燈，女子只能左右觀望，等待車流變少才通過，沒想到就快要到對面之際，一台行經的機車當場將她撞飛，警消獲報後趕抵，緊急將其送醫救治。
事實上，台灣的交通狀況曾登上外媒，被形容為「行人地獄」，而為改善此情況，交通部針對「未禮讓行人」的違規行為提高了罰則，警方也自今年5月起，展開全國大執法「路口不停讓行人」取締，若汽機車行經行人穿越道，或轉彎時不暫停讓行人通過，無論大、小車都至少開罰3600元，機車則是1200元。5月8日，警政署公布首週執法成效，共計取締4萬1690件違規、開罰金額超過新台幣4000萬元。