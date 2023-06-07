王丹遭控性騷！今發文「不會逃避」、已撤回清大續聘申請
中國民運人士王丹遭控性騷擾，風波越演越烈，曾擔任北市議員助理的李姓男子，出面召開記者會控訴，於9年前赴美時，在飯店遭王丹性騷擾，並要求王丹道歉否則擬提告，對此，王丹發文駁斥，還稱「歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相」，更暗指有政治力介入。李男因等不到王丹道歉，聲明將於（7）日上午前往台北地檢署提告，而王丹又於7日上午在臉書PO文，表示接下來會坦誠面對司法檢視，強調「我不會有任何逃避，只希望司法秉公處理，還原事件真相。」
記者林盈君／綜合報導
據了解，李男於記者會上控訴，2014年6月間，曾和王丹與其助理一起前往紐約，3人入住同間飯店，王丹趁著助理外出時，從他背後強抱、強吻等，李男當下驚慌失措，稱自己剛動完手術，對方才停手。李男對此沉痛指出，事發過後已隱忍了9年，直到現在才有勇氣說出來，並希望王丹於6月6日深夜前在社群網站上道歉，否則將會提告。而王丹對於性騷控訴，則駁斥子虛烏有，甚至表示「歡迎提告」。不過7日上午，王丹又於臉書上PO文，指出「不會有任何逃避」更表示已經向清大社會所正式撤回續聘申請。
王丹發文表示，近日提前結束在斯坦福大學胡佛研究所的訪問計畫，剛剛返回台灣，接下來就是坦誠面對司法檢視。強調「我不會有任何逃避，只希望司法秉公處理，還原事件真相。」他指出，近期因六四紀念館開幕，因此完全無暇全面處理指控一事，未來會針對外界的一些說詞，尋找合適的時機和方式做出完整的說明。他也提到，目前將先全力面對司法檢視，以免外界指責其轉移焦點。最後他表示，原本計畫向清大爭取續聘，繼續開課講授中國問題，但鑑於面對司法，需要大量的時間和精力，已經向清大社會所正式撤回申請，表示「這是遺憾，無奈但不得不的選擇。」
※【NOWnews 今日新聞
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