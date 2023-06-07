糖尿病共病多！健保支出破400億　產官學攜手「GOAL 50+」控糖計畫

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因此，中華民國糖尿病學會今（2023）年提出「GOAL 50+超越50」計畫，邀請國健署、健保署、中華民國糖尿病衛教學會、台灣腎臟醫學會共同響應，訂定5項目標並從4大行動方針著手，守護台灣糖友「心腎」。
糖尿病照護2特色 心腎共病多根據國健署統計，全台約有221萬人罹患糖尿病，平均每10位就有1位是糖尿病患者。中華民國糖尿病衛教學會蔡世澤常務理事提到，糖尿病已是台灣非常普遍的慢性疾病，需要多團隊、病人賦能，參與糖尿病、共病照顧。
而石崇良署長也表示，糖尿病照顧上有以下2大特色：
- 糖尿病共病多，需跨專科、跨領域共同合作
- 糖尿病產生與多重因子有關，包含生活習慣、飲食習慣、運動等，照護上病人需有病識感、自主參與及管理等
此外，臺灣腎病年報指出，45.4%新發透析患者主診斷為糖尿病、51.2%透析患者合併有糖尿病，平均每2位透析患者，就有1位合併糖尿病。
GOAL 50+控糖計畫 5目標、4行動方針糖友若產生共病，不僅會增加未來多重慢性疾病的照護需求，也提高透析、失能的風險，而患者的醫療經濟負擔更直接衝擊家庭與國家的經濟。因此，產官學攜手合作提出「GOAL 50+超越50」計畫，希望提早介入，預防糖友心腎共病。
過去，中華民國糖尿病學會曾推出「GOAL 50」計畫，而現在升級版的「GOAL 50+超越50」計畫，預計於5年間將以下5大目標提升超過50%：
- 糖尿病與共病識能：糖尿病腎病變DKD識能率
- ABC達標率：糖化血色素（HbA1C＜7%）、血壓（BP＜130/80mmHg）、膽固醇（LDL-C＜mg/dL）三大指標
- 尿液白蛋白與尿液肌酸酐比值（UACR）檢測率
- 指引用藥遵囑率
- 糖尿病及初期慢性腎臟病照護計畫涵蓋率
- 精進全方位照護
- 推動糖尿病與心腎共病跨科共照模式
- 增進臨床導入最新照護指引
- 提升基層照護量能
- 發展糖腎共照各階照護課程與工具
- 優化糖腎心分層共照網絡
- 優化給付模式
- 推動醫療院所導入照護品質追蹤機制
- 爭取適當給付優化共照方案，減少未來多重慢病照護負擔
- 激勵病患自我照護
- 持續糖尿病與心腎共病衛教推廣活動
- 導入醫病共同參與的糖尿病自我照護品質精進計畫
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58128
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