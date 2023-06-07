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糖尿病共病多！健保支出破400億　產官學攜手「GOAL 50+」控糖計畫

糖尿病共病多！健保支出破400億　產官學攜手「GOAL 50+」控糖計畫
糖尿病共病多！健保支出破400億　產官學攜手「GOAL 50+」控糖計畫

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】糖尿病不僅朝高齡化發展，更有年輕化趨勢。根據健保署資料顯示，糖尿病111年度健保支出統計高達402億。健保署署長石崇良提到，糖尿病有2大特色，其中之一就是共病多，包含腎臟疾病、心血管疾病等。

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台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，腎臟疾病走向末期腎病、透析，影響不僅有個人，對國家、社會也會造成負擔，其中糖尿病是造成末期腎病的最大原因，若能早期介入，糖腎共照預防危險因子，能符合「綠色醫療」，有助永續發展。

因此，中華民國糖尿病學會今（2023）年提出「GOAL 50+超越50」計畫，邀請國健署、健保署、中華民國糖尿病衛教學會、台灣腎臟醫學會共同響應，訂定5項目標並從4大行動方針著手，守護台灣糖友「心腎」。

糖尿病照護2特色　心腎共病多

根據國健署統計，全台約有221萬人罹患糖尿病，平均每10位就有1位是糖尿病患者。中華民國糖尿病衛教學會蔡世澤常務理事提到，糖尿病已是台灣非常普遍的慢性疾病，需要多團隊、病人賦能，參與糖尿病、共病照顧。

而石崇良署長也表示，糖尿病照顧上有以下2大特色：

  1. 糖尿病共病多，需跨專科、跨領域共同合作
  2. 糖尿病產生與多重因子有關，包含生活習慣、飲食習慣、運動等，照護上病人需有病識感、自主參與及管理等
其中，中華民國糖尿病學會理事長黃建寧提到，高齡化、病齡長期化大幅增加糖友共病風險，根據第2型糖尿病年鑑統計資料，2000－2014年間糖尿病合併慢性腎臟疾病的人數明顯增加4倍；第2型糖尿病併心衰竭的人數增加1.9倍。

此外，臺灣腎病年報指出，45.4%新發透析患者主診斷為糖尿病、51.2%透析患者合併有糖尿病，平均每2位透析患者，就有1位合併糖尿病。

GOAL 50+控糖計畫　5目標、4行動方針

糖友若產生共病，不僅會增加未來多重慢性疾病的照護需求，也提高透析、失能的風險，而患者的醫療經濟負擔更直接衝擊家庭與國家的經濟。因此，產官學攜手合作提出「GOAL 50+超越50」計畫，希望提早介入，預防糖友心腎共病。

過去，中華民國糖尿病學會曾推出「GOAL 50」計畫，而現在升級版的「GOAL 50+超越50」計畫，預計於5年間將以下5大目標提升超過50%：

  1. 糖尿病與共病識能：糖尿病腎病變DKD識能率
  2. ABC達標率：糖化血色素（HbA1C＜7%）、血壓（BP＜130/80mmHg）、膽固醇（LDL-C＜mg/dL）三大指標
  3. 尿液白蛋白與尿液肌酸酐比值（UACR）檢測率
  4. 指引用藥遵囑率
  5. 糖尿病及初期慢性腎臟病照護計畫涵蓋率
中華民國糖尿病學會秘書長楊宜瑱表示，GOAL 50+計畫將會從以下4大面向進行：

  1. 精進全方位照護
  • 推動糖尿病與心腎共病跨科共照模式
  • 增進臨床導入最新照護指引
  1. 提升基層照護量能
  • 發展糖腎共照各階照護課程與工具
  • 優化糖腎心分層共照網絡
  1. 優化給付模式
  • 推動醫療院所導入照護品質追蹤機制
  • 爭取適當給付優化共照方案，減少未來多重慢病照護負擔
  1. 激勵病患自我照護
  • 持續糖尿病與心腎共病衛教推廣活動
  • 導入醫病共同參與的糖尿病自我照護品質精進計畫
黃建寧理事長提醒，糖友應積極防治心腎共病以避免增加醫療照護與經濟負擔，糖友的「心腎」便是國家的興盛，學會也會持續積極合作，延續三大學會之共同照護目標，積極破解長期化、高齡化、心腎共病三大挑戰。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58128

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