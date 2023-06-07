今防午後大雷雨！谷超颱風「最新路徑」出爐 下週梅雨威力會很猛
台灣各地近期午後的熱對流發展旺盛，中午過後急速變天，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，今日至週五（6月7日至6月9日），午後雷陣雨的狀況還會持續，請民眾注意中央氣象局發布的大雨或豪雨特報；而昨（6）日生成的谷超颱風，路徑在台灣東側大約1千公里遠海，就會迴轉，並無威脅，不過下週台灣周遭有「梅雨旺盛期」的趨勢，將帶來豐沛的水資源，要注意其雨勢可能致災。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表說明，昨天晚上8點，今年第3號颱風「谷超」生成，根據中央氣象局「颱風路徑潛勢預測圖」及歐洲模式系集模擬皆顯示，「谷超」將增強為「中度颱風」，並在台灣東側大約1千公里遠海即已迴轉，對台無威脅。
吳德榮表示，台灣持續處在「熱力不穩定」的條件下，各地晴時多雲，午後「局部雷陣雨」近山區發展，擴大至部分平地，並有延續至夜間的機率，有小範圍「劇烈天氣」，抱括雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，各地白天偏熱、下雨時稍微轉涼，今日各地區平地氣溫分佈上，北部攝氏23至34度，中部攝氏23至35度，南部攝氏24至36度，東部攝氏22至37度。
吳德榮提及，週六至下週一（6月10日至6月12日）「梅雨季」第5波鋒面逐漸接近，此次是型態為「滯留鋒」，西南風漸增強，大氣更不穩定，局部地區有陣雨或雷雨；午後強對流，致使降雨範圍擴大、雨勢加大，下週二至週五（6月13日至6月16日）將帶來豐沛的水資源，應防範其可能致災，不過，因為是較後期期的模擬，仍有調整空間，需繼續密切觀察。