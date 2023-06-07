沒事別出門！8縣市發「大雨、豪雨特報」　午後雷雨明天還有

今防午後大雷雨！谷超颱風「最新路徑」出爐　下週梅雨威力會很猛

▲今日仍要慎防午後雷陣雨的出現，谷超颱風路徑對台無影響，不過下週的梅雨可能帶來強烈的雨勢。（圖／記者陳明中攝）
▲今日仍要慎防午後雷陣雨的出現，谷超颱風路徑對台無影響，不過下週的梅雨可能帶來強烈的雨勢。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩/綜合報導

台灣各地近期午後的熱對流發展旺盛，中午過後急速變天，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，今日至週五（6月7日至6月9日），午後雷陣雨的狀況還會持續，請民眾注意中央氣象局發布的大雨或豪雨特報；而昨（6）日生成的谷超颱風，路徑在台灣東側大約1千公里遠海，就會迴轉，並無威脅，不過下週台灣周遭有「梅雨旺盛期」的趨勢，將帶來豐沛的水資源，要注意其雨勢可能致災。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表說明，昨天晚上8點，今年第3號颱風「谷超」生成，根據中央氣象局「颱風路徑潛勢預測圖」及歐洲模式系集模擬皆顯示，「谷超」將增強為「中度颱風」，並在台灣東側大約1千公里遠海即已迴轉，對台無威脅。

▲谷超颱風路徑上，在距離台灣東側大約1千公里遠海，就會迴轉，並無威脅。（圖／「三立準氣象．老大洩天機」）
▲谷超颱風路徑上，在距離台灣東側大約1千公里遠海，就會迴轉，並無威脅。（圖／「三立準氣象．老大洩天機」）
吳德榮表示，台灣持續處在「熱力不穩定」的條件下，各地晴時多雲，午後「局部雷陣雨」近山區發展，擴大至部分平地，並有延續至夜間的機率，有小範圍「劇烈天氣」，抱括雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，各地白天偏熱、下雨時稍微轉涼，今日各地區平地氣溫分佈上，北部攝氏23至34度，中部攝氏23至35度，南部攝氏24至36度，東部攝氏22至37度。

吳德榮提及，週六至下週一（6月10日至6月12日）「梅雨季」第5波鋒面逐漸接近，此次是型態為「滯留鋒」，西南風漸增強，大氣更不穩定，局部地區有陣雨或雷雨；午後強對流，致使降雨範圍擴大、雨勢加大，下週二至週五（6月13日至6月16日）將帶來豐沛的水資源，應防範其可能致災，不過，因為是較後期期的模擬，仍有調整空間，需繼續密切觀察。

沒事別出門！8縣市發「大雨、豪雨特報」　午後雷雨明天還有

今年第3號颱風「谷超」生成！最新路徑影響出爐　週末最靠近台灣

午後雷陣雨還沒炸完！颱風將接力生成　未來一週「雨越下越狂」

午後「煩死人大雷雨」哪來的？背後成因揭曉：出門不帶傘超慘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀