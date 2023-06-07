乾癬藥疑似再活化B肝　醫師籲別恐慌！釐清「4點」定期追蹤、治療

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誤解一 B肝病毒再活化＝肝炎發作？首先，關於「B肝病毒再活化」，黃毓惠醫師表示，臨床上的定義是抽血檢測後，若發現B肝帶原者體內的B肝病毒量有上升，就可被定義為「B肝病毒再活化」，但值得注意的是，B肝病毒再活化不等於肝炎發作。
B肝病毒再活化只是指B肝帶原者體內病毒量上升，不代表肝功能指數上升，引發肝炎等，有些人可能有B肝病毒再活化，但肝功能正常，對健康及生活沒有立即的影響，因此，可以和肝膽科醫師討論後續追蹤及治療。
誤解二 B肝病毒再活化主因是IL-17？食藥署觀察到，國內有8例個案B肝病毒再活化，其共通點都是使用乾癬生物製劑IL-17抑制劑。黃毓惠醫師提到，過去B肝帶原者在使用生物製劑時，都會依照食藥署的風險管理計畫規定進行追蹤，追蹤過程中發現，有些病人的確有B肝病毒上升的情形，且即使未經治療，也會在後續的追蹤中，觀察到病毒逐漸下降。
但若要說生物製劑造成B肝病毒再活化，黃毓惠醫師表示，目前可能不會下這樣的因果結論，因為就算沒有打生物製劑，帶原者體內的B肝病毒量也可能會有上下起伏，因此，即使觀察到病人有B肝病毒上升的情形，也不代表說打生物製劑會讓B肝病毒量起伏更嚴重，更多的資料還是需要後續的觀察和追蹤，才能有更完整的了解。
誤解三 仿單警語、定期追蹤過去皆無？食藥署要求相關藥廠必須於今（2023）年11月30日前完成仿單加註警語的變更作業，若逾期未完成者，將會依照「藥事法」規定，走行政程序廢止藥品許可證。
黃毓惠醫師指出，在食藥署公布消息以前，部分生物製劑仿單上就有加註相關警語，而臨床醫師在過去十幾年來，針對B肝帶原者使用生物製劑，也都是很謹慎觀察藥物可能對患者造成的影響，每3個月會定期追蹤一次B肝病毒、肝功能指數，而且不只是生物製劑，患者在使用其他免疫抑制劑也都需要注意追蹤藥物的影響。
誤解四 一般人也有B肝再活化風險？事實上，一般民眾若非B肝帶原者或是潛在性感染者，其實不用太過擔心有B肝病毒再活化的風險。黃毓惠醫師表示，就我們臨床的觀察來看，B肝病毒再活化主要是B型肝炎慢性帶原者或潛在性感染者會有的風險，如果從未感染過B型肝炎病毒，也不會因為使用生物製劑而使病毒活化。
B肝帶原應定期追蹤風險 別因此害怕治療乾癬針對食藥署的公告，黃毓惠醫師認為，最重要的目的是要提醒醫生跟病友，如果有患者有B肝帶原，在使用任何生物製劑的情況之下，都要定期追蹤，絕對不是為了要讓病人產生不必要的恐慌。
她表示，以B肝再活化風險來說，生物製劑中的IL-17抑制劑比過去使用的抗腫瘤壞死因子抑制劑來得低，而且比起B肝再活化風險，乾癬產生共病如乾癬性關節炎，心臟血管疾病的風險更大。
因此，臨床醫師針對有需要的患者，還是建議用生物製劑來控制乾癬。如果B肝帶原者有使用上的疑慮，建議要和皮膚科醫師和肝膽科醫師討論。黃毓惠醫師提到，根據治療指引，假設病人B肝病毒量高又擔心活化，治療上可以搭配抗病毒藥物合併使用，並且建議和肝膽科醫師合作，共同照護病患健康。
黃毓惠醫師強調，民眾其實不用太擔心，大部分病人使用IL-17抑制劑的過程中，醫師都會謹慎追蹤相關的用藥風險，相較於傳統免疫抑制劑，IL-17抑制劑被認為效果較佳，安全性也比較好。只要配合醫師評估、定期追蹤，其實不需要過度擔心、焦慮。更重要的是要把乾癬控制好，減少共病的產生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58056
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