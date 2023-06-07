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為了兒童健康，不論父母還是老師叫小朋友要勤洗手、注意個人衛生，但孩子又常常做不到，陳木榮通常建議：「環境中這麼多細菌病毒，有些只會造成輕微的症狀，有些卻會導致孩子極度不舒服，針對這些會造成嚴重症狀的病毒，盡量讓孩子打疫苗來預防。」
除了腸病毒、流感民眾耳熟能詳的病毒外，陳木榮認為家長們要特別注意兩種高傳染力的病毒，分別為「水痘病毒」和「輪狀病毒」，兩者病毒除了可能夠過校園群聚外，輪狀病毒具高度傳染力，只要 10 隻病毒就能感染孩子。
水痘病毒也會「突破性感染」
水痘好發於 3-15 歲，雖然大部分的小朋友滿一歲左右，都已經接種過第一劑公費水痘疫苗，但是仍有可能出現突破性感染，也可能因為家中長輩得到帶狀疱疹(皮蛇)而傳染給小朋友。
感染水痘初期會有輕微發燒、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等症狀，之後皮膚開始出現紅疹，由臉、頭皮往軀幹四肢延伸。並連帶造成皮膚搔癢，搔癢程度可能使得患者煩躁不安、甚至無法入眠，皮疹亦可能出現在頭皮及口腔內膜等。
其中最擔心是水痘可能產生嚴重併發症包含繼發性細菌感染、肺炎、腦炎、研究顯示接種一劑水痘疫苗的保護力僅有 81 %，接種兩劑水痘疫苗則可達到約 92% 保護力。因此，衛生福利部建議於 4-6 歲入小學前可以自費接種第二劑水痘疫苗。
輪狀病毒只需要10隻就能感染
輪狀病毒是一種RNA病毒在電子顯微鏡下呈現車輪狀，故命名為輪狀病毒！具高度傳染力，只要 10 隻病毒就能感染你我的孩子，陳木榮指出：「更誇張的是，受感染兒童每公克的糞便可排出 1000 億隻病毒，輪狀病毒是5歲以下幼兒腸胃炎的主要原因之一。」
輪狀病毒在手上最多可存活 4 小時，在乾燥表面更可存活超過 10 天，除了嬰幼兒間互相傳染外，家庭成員或密切接觸者也可能感染，孩子得了輪狀病毒，最常見的症狀為嘔吐、水瀉、發燒、脫水，可是現在沒有專門治療輪狀病毒的抗病毒製劑，只能補充水分讓孩子隨著時間自行康復。
台灣目前核可的輪狀病毒疫苗有單價和五價兩種，兩種都是口服的活性減毒疫苗，世界衛生組織(WHO)建議：第一劑輪狀病毒疫苗應及早於 6 週大時依醫囑接種，以預防輪狀病毒腸胃炎。
在新冠肺炎解封後的日子，許多傳染疾病都在社區中流竄，當防疫措施降低極有可能趁虛而入，除了疫苗提高保護外，日常生活中以漂白水消毒環境或器物表面、以肥皂或洗手乳正確洗手仍是很重要的自我防護措施。
參考資料：台灣兒童感染症醫學會
諮詢專家：柚子小兒科診所院長陳木榮
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 解封後社區兩病毒「高傳染風險」！如何讓孩子不把病毒帶回家？