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腸病毒潛伏期和症狀
莊照宇說明，感染腸病毒雖然可能出現腸胃道症狀，例如，腹痛、腹瀉，但比例並不高；腸病毒的「腸」，是代表此類病毒經由「腸道」感染，大多透過糞口、飛沫或接觸傳播，故不一定有腸胃道症狀。
腸病毒一般潛伏期約 3 至 5 天，最常出現的症狀反而是咽喉痛、發燒，甚至合併口腔黏膜、牙齦、舌頭以及手腳掌出現水泡潰瘍等疱疹性咽峽炎與手足口症之典型特徵。
中醫治療腸病毒這樣做
對於腸病毒，中醫也有一套驅毒避邪的方法。莊照宇提到，中醫認為腸病毒屬於溫病疫癘，風邪、熱毒兼夾濕邪侵犯人體而發病。針對腸病毒的治療，中醫常採用「瀉脾清熱、解毒透疹」的治療原則，來緩解不適、縮短療程。
初期發燒、咽喉紅痛，選擇銀翹散合麻杏甘石湯；若咽喉腫痛明顯，影響進食吞嚥，可改為普濟消毒飲，配合外用的吹喉散，以有效縮短病程，避免小朋友脫水或營養失衡。
針對口咽及手足部的水泡，若合併腹悶脹、胃口不佳，則可用甘露消毒丹合藿香正氣散，酌加薏仁、茯苓、桑白皮化水濕，以及銀花、牡丹皮、清血熱。若小朋友原先有癲癇、熱性痙攣病史，處方可提前加入鉤藤、燈心草等清心肝鬱熱，穩定神經系統。
莊照宇提醒，如果有 5 歲以下的小朋友確診腸病毒，提醒家長特別注意腸病毒重症表現，一旦孩子出現嗜睡、意識不清、肌躍型抽搐、持續嘔吐、心跳呼吸急促等徵兆，應立即就醫急診。
預防腸病毒，從增強免疫力做起
莊照宇指出，預防腸病毒應從居家做起，由於酒精對腸病毒無效，因此要提醒孩子多洗手、戴口罩，家長則用漂白水居家消毒，預防效果佳。由於腸病毒經由腸道感染繁殖，故平時加強腸胃道的免疫防護很是重要。
可利用中藥保健茶飲提升腸胃道防疫功能，例如，金銀花、連翹、藿香、扁豆、薄荷等解熱毒化腸胃濕氣；配合穴道按摩，如合谷、曲池、魚際、神門、陰陵泉等通暢身體循環。
莊照宇呼籲，飲食方面，也要盡量少食用烤、炸、辣、甜食等高熱量食物，並配合適當運動與水分補充，方能有助於免疫力提升，降低腸病毒感染與傳播的風險。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 腸病毒肆虐不害怕！中醫師提從預防、改善、降低感染風險之方法