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輔仁大學附設醫院眼科醫師張耘嘉指出，玻璃體黃斑部牽扯症是造成黃斑部病變的原因之一，此病症是因為眼睛內玻璃體退化所引起，不完全的後玻璃體分離拉扯黃斑部，導致黃斑部牽扯症產生，進而讓視力下降。
黃斑部病變常與白內障有關
白內障、黃斑部病變雖然是完全不同的眼疾，但共同的致病風險，如老化、高度近視、家族史、糖尿病等慢性病。若是其中一個控制不好，後續也可能加重其他眼疾發生的風險。
中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山指出，如果已經進行過白內障手術，光線就可以從瞳孔長驅直入到黃斑部，若患者手術後如果不懂得保養，在五年之內約有四分之一的機會產生黃斑部病變。
黃斑部牽扯症的特徵及治療
張耘嘉說，黃斑部是視網膜中非常重要的區域，當黃斑部受損時，除了視力變差外，還可能出現中心暗點、視線扭曲變形等症狀；白內障則是因為水晶體混濁，就病人的感受來說都是覺得視線模糊，較不易從病人的臨床表現來區別。
玻璃體黃斑部牽引症是造成黃斑部病變的原因之一，目前沒有預防辦法，但只要及早發現、治療，視力多能有不錯的進步。此外，可以透過輪流遮住左、右眼，觀看阿姆斯勒方格表的方法測試，定期做自我檢查。
針對此病症，目前已有微創手術可作為治療手段，手術使用的器械甚至比抽血的針還細；術後的恢復狀況則因人而異，越早發現並接受治療效果越理想，個案也有從原先視力 0.3 於術後一週回診進步至 0.8，且症狀也有明顯得到改善。
文／謝承恩 圖／巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 開完白內障手術視力依舊差？醫揪出真兇是「黃斑部牽扯症」一次看懂差異