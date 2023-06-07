特企／百米SRC雙塔地標 今年江翠北側就等這案！

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位處政經中心的雙北核心帶，依舊是全台房市景氣表現的先行指標，不過依據《591》網站統計數據顯示，台北市新案均價達到每坪105.9萬元，對中產階級可說是難以企及的購屋門檻，因此一橋之隔的新北市新興重劃區，扮演想一圓成家夢民眾的最佳停泊點。
長期穩居新北市蛋黃區的板橋，憑藉區位、交通、機能等先天籌碼，以及有感的比價效應，持續吸納台北市客層移居；以近年當紅的江翠北側重劃區來看，不僅握有華江、萬板大橋等連結台北市的幹道，一旁的新北環快也能串接新北市其他行政區，加上本就有的江子翠捷運站，提供了區內迅速發展的重要養分。
新濠一滙席捲買方目光
江翠北側重劃區坐擁雙北核心帶少有的水岸綠地條件，也讓眾多建商皆想方設法佔得一席之地，包含打造水岸住宅著稱的新濠建設，除了三重的「新濠漾」系列外，近年於江翠北側推出「新濠一川」、「新濠一閱」等案，均以水岸環境為個案訴求，並獲得相當亮眼的銷售成績。
值得一提的，醞釀近半年的江翠北側指標案「新濠一滙」日前正式公開，在新濠品牌經營有成的加持下，消息甫曝光便席捲當地買方目光，占地逾1717坪，規劃兩棟地上30層，樓高120米雙塔地標建築，採用全棟SRC鋼骨結構，建物提升至耐震六級設計。並於百米建築面寬的基礎上，利用退縮空間種植大量植栽，規劃零店面的社區，結合千坪花園泳池，產品力道與同區其他個案形成強烈對比。
挑高3米6純住宅社區
大基地且零店面的社區多規劃中大坪數的換屋型產品，但「新濠一滙」卻反其道而行，以20至42坪、2至3房符合時下剛需市場的主流坪數切入，無論是首購或換屋都能享受完善的社區規劃，搭配露天泳池、全齡公設會館等多項豐富公設。且戶戶挑高3米6、高效格局及大面開窗，並將樓地板厚度提升到20公分(完成面達25公分)，防水保固期效也增至10年，解決漏水、噪音兩大住宅困擾，開案至今，已為當地房市再添市場動力與銷售話題。
新濠一滙｜120米SRC擎天地標
接待中心：新北市板橋區環河西路四段699巷(懷石公園旁)
禮賓專線：02-2255-2888