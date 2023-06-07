鄭雲燦又和周湯豪約會到凌晨！曾共吸電子菸 她女強人背景被起底
周湯豪（Nick）4月才被週刊目擊與歐漢聲（歐弟）前妻鄭雲燦共吸一支電子菸，關係曖昧，日前周湯豪又被拍到工作結束沒多久，由鄭雲燦開車接送共赴約會，直到隔日凌晨3點多才回各自的家，大周湯豪1歲的鄭雲燦是大陸重慶姑娘，不僅外型亮麗，婚前還是知名廣告公司的創意總監，且傳出年紀輕輕名下就有不動產，女強人形象鮮明。
記者楊穎軒／綜合報導
鄭雲燦身高160公分，約45公斤，擁有瓜子臉及水汪汪大眼，顏值不低，她婚前在北京大型廣告公司當創意總監，還是兼職平面模特兒，雙親則是重慶小商人，據悉，多年前鄭雲燦在北京有棟房子，後來賣掉，婚後隨歐弟到台灣定居。
成為台灣媳婦後，鄭雲燦經營網路服飾事業，閒暇時喜歡玩貓、研究跑車及重機，也熱愛衝浪，與歐弟都喜歡戶外活動，過去曾有傳言指鄭雲燦是整型美女，歐弟代老婆否認：「完全沒有，看她爸就知道，很帥！我確認過了！」
盛傳鄭雲燦當年很仰慕歐弟，曾向節目製作人要歐弟的電話，而對方以隱私為由拒絕，沒想到，幾個月後，鄭雲燦和歐弟已經透過網路互相關注，4年後便爆出在重慶祕密領證結婚，鄭雲燦從歐弟粉絲變老婆再到前妻，讓外界對這段緣分感到可惜，恢單後的鄭雲燦身旁男伴不少，先後與陳昊森、周湯豪傳緋聞。
對於與鄭雲燦約會，周湯豪曾回應週刊「只是一起去看共同朋友的展覽，當天去看展他也有PO IG，是很公開的行程」，但對於看展後的「私下行程」沒有多解釋，讓雙方關係更加撲朔迷離。